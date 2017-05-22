Serie A, Juve campione, Genoa salvo

Redazione Web

22 maggio 2017, ore 09:16 , agg. alle 10:01

A retrocedere sarà una tra Crotone ed Empoli

La Juventus è nella storia, nessuna squadra italiana aveva vinto il campionato per sei volte consecutive. I bianconeri hanno dominato la stagione, il loro primato non è mai stato in discussione. E ora c’è il triplete nel mirino: da oggi Allegri si concentrerà sulla finale di Champions con il Real Madrid, che peraltro ieri ha festeggiato la conquista della Liga. Roma e Napoli all’ultima giornata si giocheranno il secondo posto: i giallorossi hanno un punto di vantaggio sui partenopei e sono avanti negli scontri diretti. Domenica prossima in programma Roma-Genoa e Sampdoria-Napoli.
Lazio e Atalanta confermate in Europa League, come il Milan che dovrà passare dai preliminari. Niente Europa per Fiorentina e Inter, ieri sera guizzo dei nerazzurri che hanno vinto 3-1 in casa della Lazio. Con la vittoria sul Torino, il Genoa ha guadagnato la salvezza. Resta da decidere la terza retrocessa oltre a Palermo e Pescara. E’ scontro a distanza tra Crotone ed Empoli. I toscani conservano un piccolo ma prezioso punto di vantaggio, domenica si giocheranno Crotone-Lazio e Palermo-Empoli. In caso di arrivo alla pari, calabresi in vantaggio negli scontri diretti.

