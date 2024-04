Serie A, Milan-Lecce 3-0, Roma-Lazio 1-0, Empoli-Torino 3-2

Roma-Lazio 1-0

La Roma vince il derby, si impone 1-0 sulla Lazio grazie al gol di Mancini e si porta a casa i tre punti nella 183° stracittadina. La squadra di De Rossi, che vince il suo primo derby da allenatore, sale così a 55 punti in quinta posizione e si riavvicina al Bologna, mentre la squadra di Tudor resta ferma a 46 punti. Al 3' subito conclusione dalla distanza di Paredes con la palla che termina di poco alta sopra la traversa. Al 7' risponde Immobile ma il tiro da posizione ravvicinata sul primo palo termina sull'esterno della rete. La Roma torna in avanti e al 10' sugli sviluppi di una punizione arriva una doppia conclusione di Llorente e sulla seconda Casale manda in angolo. La squadra di Tudor cerca l'affondo al 18' con Vecino ma Mancini chiude in angolo. A metà ripresa la Roma cerca il vantaggio al 24' con una conclusione di Pellegrini dalla distanza, Mandas non trattiene ma non ne approfitta Lukaku che scivola. Poco dopo ancora il capitano giallorosso prova con il sinistro che viene deviato di poco al lato. Sul finire di primo tempo al 41' cross di El Shaarawy che Gila devia in angolo, sfiorando l'autogol. Un minuto dopo arriva il vantaggio della Roma: al 42' sviluppi dell'angolo, deviazione di testa di Mancini sul cross di Dybala, che batte Mandas per l'1-0. Ad inizio ripresa Roma vicinissima al raddoppio: Lukaku porta palla e scarica su El Shaarawy che di sinistro colpisce in pieno il palo. La Roma spinge per cercare il raddoppio ma al 59' sul cross di Celik, Lukaku arriva in ritardo per la deviazione vincente. La Lazio cerca di alzare i ritmi, al 64' sulla conclusione di Guendouzi, Kamada devia sottoporta in rete ma la terna annulla la rete per fuorigioco. De Rossi sistema la squadra per reggere l'urto degli ultimi minuti e inserisce Spinazzola, Smalling, il rientrante Abraham e Bove. Finale concitato con la Lazio che ha aumentato l'intensità ma non è riuscita a creare azioni pericolose dalle parti di Svilar.





Milan-Lecce 3-0

Il Milan centra la sesta vittoria consecutiva in campionato, batte il Lecce 3-0 e può ora concentrarsi sull apartita di Europa League contrro la Roma di giovedì. Rossoneri in vantaggio al 6': Chukwueze salta Gallo e serve Pulisic che calcia a giro sul secondo palo e fa 1-0. Lo statunitense all'8' sfiora la doppietta, sul cross di Theo Hernandez il numero 11 di testa costringe Falcone ad una grande parata. Ancora Milan pericoloso all'11': azione personale di Chukwueze che allarga per Leao la cui conclusione di prima viene deviata da Venuti e finisce sull'esterno della rete. Al 20' i rossoneri trovano il raddoppio grazie a Giroud che di testa su calcio d'angolo batte Falcone per il 2-0. La squadra di Gotti reagisce e al 29' Ramadani crossa per Gonzalez che salta indisturbato di testa ma trova solo la traversa. La gara cambia ancora al 45' con l'espulsione di Krstovic per un intervento con un piede molto alto nei confronti di Chukwueze e Lecce che chiude in dieci. Al 57' arriva il tris rossonero: Adli verticalizza per Leão che a tu per tu con Falcone, non sbaglia per il 3-0, ma il Lecce contesta per un colpo subito da Almqvist nell'altra area. I salentini provano a reagire e al 60' Gallo crossa sul secondo palo per Almqvist, che colpisce di testa, ma non riesce a superare Maignan. Il rossoneri affondano quando vogliono e al 64' la conclusione a giro di Theo Hernandez viene fermata solo dalla traversa.





Empoli-Torino 3-2

Colpo dell'Empoli di Nicola, che batte allo scadere del recupero il Torino e conquista tre punti fondamentali per restare in serie A. Toscani in vantaggio al 6' con Cambiaghi, che conclude dal limite e insacca. Il Torino riparte a testa bassa, ma Caprile sventa due nitide occasioni di Sanabria e Bellanova. Al 52' il portiere dell'Empoli nega la rete a Zapata, che però 5 minuti dopo trova il pareggio. L'Empoli insiste e Cancellieri, tre minuti dopo il suo ingresso in campo, trova un favoloso sinistro sul secondo palo per il 2-1. Sembra finita, ma al 91' Zapata svetta ancora di testa e firma il 2-2 . Ma l'Empoli vuole la vittoria, Cacace recupera palla in area a Bellanova e serve Niang, che a porta quasi vuota sigla il gol che vale il 3-2 e i tre punti. Nicola ritrova la vittoria dopo quattro ko di fila e sale a quota 28, tirandosi fuori dalla zona retrocessione.