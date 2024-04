Serie A: Escluso l'infarto per il difensore della Roma Ndicka. Pareggiano Napoli, Milan e Inter

NDICKA STA BENE, ESCLUSO L'INFARTO

Tanta paura ma fortunatamente il difensore della Roma Evan Ndicka sta bene. Gli accertamenti dopo il malore accusato in campo contro l’udinese hanno escluso si sia trattato di un infarto, rimarrà comunque ricoverato per una notte in ospedale per alcuni accertamenti. "Evan si sente meglio ed è di buon umore", scrive la Roma sui propri social. La partita intanto che si era interrotta sul risultato di 1 a 1 ed è stata rinviata. I minuti non giocatori a Udine dovranno essere recuperati come da regolamento, se possibile entro le 24 ore. Cosa che non avverrà, considerato anche che i giocatori della Roma sono tornati nella capitale dopo essere stati rassicurati sulle condizioni del loro compagno. A questo punto è probabile che ogni decisione sarà presa solo dopo il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan di giovedì prossimo.





NAPOLI-FROSINONE 2-2

E’ finita con i fischi del pubblico del Maradona. I tifosi avevano accarezzato l’illusione di poter raggiungere la zona Champions, il ritorno alla realtà è stato brusco. Per il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Cheddira, un punto che fa classifica e soprattutto morale. Il 2-2 non ha premiato gli sforzi del Napoli, che ha sprecato diverse occasioni clamorose, soprattutto con Osimhen e Zielinski. Ma i ciociari non hanno rubato nulla, visto che hanno anche sbagliato un rigore con Soulè, la cui conclusione dagli 11 metri è stata parata da Meret. Il solito bel gol di Politano con tiro a giro aveva messo in discesa la gara dei partenopei già dopo un quarto d’ora. A inizio ripresa un clamoroso errore di Meret in rilancio ha spalancato la porta a Cheddira: 1-1. La buona reazione del Napoli ha prodotto il nuovo sorpasso con Osimhen, ma il Frosinone non si è arreso e ha trovato il pareggio con un gran colpo di testa ancora con Cheddira. Nel finale la squadra di Calzona ha rischiato di subire il KO con Seck, i padroni di casa hanno chiuso in dieci per l’espulsione di Mario Rui.





SASSUOLO-MILAN 3-3

Nel primo tempo neroverdi scatenati, attaccano il diavolo e dopo 10 minuti erano già sul 2 a 0 grazie alle reti prima di Pinamonti con una girata in area di rigore, poi con Laurientè. I Rossoneri però dominano la partita e provano a reagire in tutti i modi attaccando a testa bassa e accorciano le distanze al 20esimo con l'azione personale di Leao per il 2 a 1. Nel secondo tempo il Sassuolo si porta sul 3 a 1 ancora con Laurientè che riceve il pallone in area e fa doppietta. 4 minuti dopo il Milan accorcia le distanze con Jovic che fa 3 a 2 anche grazie a un errore del portiere neroverde Consigli. Verso la fine del match Okafor realizza il goal del definitivo 3 a 3.





INTER-CAGLIARI 2-2

A San Siro termina 2 a 2 il match bellissimo tra Inter e Cagliari, i nerazzurri si sono fatti riprendere due volte dai sardi e si presenteranno quindi al derby di lunedì 22 aprile con 14 punti di vantaggio sul Milan: per festeggiare aritmeticamente lo scudetto dovranno necessariamente vincere. Oggi a sbloccare il risultato è stato Thuram dopo 12’ su assist di Sanchez. Nella ripresa fiammata del Cagliari, che trova il pari con Shomurodov, ma un rigore di Calhanoglu riporta subito avanti i nerazzurri. A 7 minuti dalla fine nuovo pari dei rossoblu con Viola su sponda di Lapadula entrambi entrati da pochissimi minuti. L’Inter si spinge in avanti per cercare il terzo gol ma si sbilancia troppo e rischia a tempo praticamente scaduto di subito la rimonta completa, Viola davanti la porta di testa però centra in pieno Sommer. A san siro termina 2 a 2