È ufficiale, Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan, il tecnico portoghese, un onore e una responsabilità

Il Milan volta pagina, chiuso il capitolo Pioli, da oggi, giovedì 13 giugno si apre ufficialmente l’era Paulo Fonseca. L’annuncio del nuovo allenatore del Milan lo ha fatto il senior advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic durante una conferenza stampa a Milanello. “Lo abbiamo studiato bene, lo abbiamo scelto per portare la sua identità a quei giocatori che abbiamo con un gioco dominante ed offensivo. Per portare qualcosa di diverso da Pioli, che ringrazio per quello che ha fatto nel Milan, chi vince fa la storia e per questo voglio ringraziarlo” ha detto l’ex attaccante rossonero parlando con i giornalisti. La notizia dell’arrivo di Fonseca al Milan era nell’aria ormai da giorni ed oggi trova oggi l'ufficialità. “Un onore, un orgoglio, una responsabilità. Forza Milan”, queste le prime parole di Fonseca da allenatore del Milan. “Lavorerò per onorare questo club e la sua grande storia. Insieme vogliamo eccellere e scrivere un nuovo capitolo di successi che speriamo di celebrare con i nostri straordinari tifosi” ha aggiunto il neo allenatore dei rossoneri.





Il comunicato ufficiale

“AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese si unisce ora al Milan con un contratto triennale. Il Club rivolge a Paulo e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto”. Questo il testo del comunicato stampa con cui il club annuncia ufficialmente l’arrivo del nuovo allenatore.





Il curriculum

Paulo Fonseca è nato a Nampula, in Mozambico, il 5 marzo 1973. Inizia la carriera di allenatore nel 2005, partendo dalle giovanili dell'Estrela Amadora, quindi prosegue nelle serie minori portoghesi. Il debutto nel massimo campionato portoghese arriva nel 2012 con il Paços de Ferreira, club con cui raggiunge l'accesso ai play-off di Champions League. L’anno successivo con il Porto vince la Supercoppa di Portogallo. Passa al braga con cui vince la Coppa di Portogallo. Per tre stagioni allena gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, con cui conquista sette trofei. La sua prima avventura in Italia è alla Roma nel 2019, con cui, due anni dopo raggiunge la semifinale di Europa League. Fino al termine della stagione ha allenato i francesi del Lille, mancando la qualificazione alla Champions League. Ora lo attende la sua seconda avventura in Italia. Al Milan.