Serie A, Juventus ko, vince la Lazio 1-0. Roma in testa, altro pareggio per Fiorentina e Verona. 3 punti per il Torino

La Roma torna a sorridere al “Mapei Stadium”, battendo il Sassuolo 1-0 e ritrovando tre punti preziosi che la riportano in vetta alla classifica insieme al Napoli. Dopo le delusioni europee e la sconfitta con l’Inter, la squadra di Gasperini reagisce con una prova di carattere e maturità, centrando un successo fondamentale per classifica e fiducia. Il gol partita porta la firma di Paulo Dybala, al suo primo centro stagionale in campionato, decisivo per piegare la resistenza dei neroverdi. Il Sassuolo parte meglio, mostrando buona intensità nei minuti iniziali con Thorstvedt che al 5’ sfiora il vantaggio di testa. La Roma però cresce alla distanza: al 12’ Cristante spreca una grande occasione, poi al 16’ arriva la rete che decide la gara. L’argentino Dybala raccoglie una respinta corta su conclusione di Cristante e con un preciso destro batte Muric, portando avanti i giallorossi. Gli uomini di Grosso reagiscono, ma faticano a creare reali pericoli: solo un colpo di testa impreciso di Thorstvedt e qualche tentativo da fuori area. Nella ripresa, Gasperini inserisce forze fresche e la Roma sfiora più volte il raddoppio. Prima Celik impegna Muric da posizione ravvicinata, poi Pellegrini colpisce il palo con un delizioso tocco sotto. Nel finale i giallorossi gestiscono con ordine, affidandosi all’esperienza di Dybala e alla velocità di Wesley, che nel recupero sfiora ancora il 2-0. Nonostante i tentativi finali del Sassuolo, la Roma tiene e porta a casa una vittoria pesante, simbolo di una squadra ritrovata e nuovamente in corsa per il vertice.

TORINO-GENOA 2-1

Il Torino trova una vittoria pesante e ricca di emozioni, superando in rimonta il Genoa per 2-1 davanti al pubblico del Grande Torino. Una gara che sembrava mettersi in salita per i granata, passati in svantaggio dopo pochi minuti, ma che si è trasformata in una serata di festa grazie al carattere e alla determinazione della squadra di Baroni. L’inizio è tutto del Genoa, che al minuto 8 colpisce con Thorsby, abile a raccogliere una respinta corta e a battere Paleari da distanza ravvicinata. I liguri, rinvigoriti dal vantaggio, sfiorano il raddoppio con Malinovskyi ed Ekhator, ma sprecano troppo. Con il passare dei minuti, il Torino si ricompatta e comincia a guadagnare campo, rendendosi pericoloso con Maripan e Coco, anche se Leali tiene a galla gli ospiti con due interventi decisivi. Nella ripresa la pressione granata cresce fino al meritato pareggio: un cross teso di Pedersen viene deviato sfortunatamente da Sabelli nella propria porta. Il Toro, rinfrancato, continua a spingere, e dopo aver sfiorato il sorpasso con Ngonge trova il gol vittoria al 90’ grazie a Maripan, che risolve una mischia su calcio d’angolo con una girata precisa. Nel recupero Paleari salva il risultato con due parate straordinarie, regalando ai granata il secondo successo consecutivo e tanto entusiasmo.

VERONA-CAGLIARI 2-2

Al Bentegodi va in scena un match ricco di emozioni e colpi di scena, che termina con un pareggio in extremis tra Verona e Cagliari. I padroni di casa sembravano ormai padroni del campo e vicini ai tre punti dopo una prestazione convincente, ma la squadra sarda ha trovato la forza di reagire nei minuti finali, strappando un 2-2 che sa di impresa. Il Verona parte con buon piglio e dopo un avvio equilibrato trova il vantaggio grazie a un guizzo di Gagliardini: sulla punizione di Giovane, il centrocampista anticipa tutti e di testa batte Caprile. Il portiere cagliaritano, cresciuto proprio a Verona, si riscatta con due parate prodigiose, prima sul tiro di Serdar e poi su un colpo di testa ravvicinato di Orban, tenendo a galla i suoi. Nella ripresa Zanetti rinforza il centrocampo, mentre Pisacane tenta di ridare brillantezza alla manovra offensiva. Il Verona però continua a spingere e al 68’ raddoppia con Orban, bravo a finalizzare una splendida azione corale.Sembra finita, ma il Cagliari non molla. Prima Idrissi accorcia con un tiro potente e preciso che sorprende Montipò, poi, al 92’, arriva il colpo di scena: Felici inventa una giocata straordinaria che vale il pareggio. Il Verona spreca, il Cagliari ringrazia e porta a casa un punto d’oro.





FIORENTINA-BOLOGNA 2-2

Succede di tutto all'Artemio Franchi tra Fiorentina e Bologna che si sono affrontate in un match intensissimo terminato 2-2. Il Bologna ha iniziato meglio, trovando il vantaggio al 25′ con Santiago Castro che sfrutta una palla vacante in area di rigore e con una semirovesciata infila il pallone all'incrocio dei pali. Il raddoppio bolognese arriva al 52′ grazie a Nicolò Cambiaghi, l'attaccante approfitta di una Fiorentina disattenta e poco incisiva infilandosi in area e chiudendo sul primo palo dopo un cross di Holm dalla destra. Dopo il gol del 3 a 0 annullato al Bologna, la Fiorentina ha però reagito con orgoglio: al 73′ Albert Guðmundsson ha accorciato le distanze trasformando un rigore, e nel recupero Moise Kean ha completato la rimonta sempre dal dischetto, firmando il pareggio al 90′+4′. Il Bologna ha pagato l’espulsione di Holm e un calo evidente nel finale, mentre la Fiorentina ha mostrato carattere ma anche limiti difensivi preoccupanti. I Viola dopo 8 giornata sono ancora alla ricerca della prima vittoria.





LAZIO-JUVENTUS 1-0

Crisi senza fine per la Juventus di Igor Tudor. I bianconeri sono usciti sconfitti dallo Stadio Olimpico di Roma perdendo 1-0 contro la Lazio, una battuta d’arresto che accentua il momento difficile vissuto dai bianconeri. A sbloccare il match ci ha pensato già al 9’ del primo tempo Toma Bašić, che con un tiro preciso da fuori area ha beffato Perin. Nel corso della gara la Juventus ha provato a reagire, mantenendo percentuali di possesso palla superiori ma senza riuscire a rendersi davvero pericolosa o a trovare la via del gol. In difesa sono emerse ancora le solite lacune, con scarsa lucidità nelle ultime fasi e qualche sbavatura che la squadra non può più permettersi. La Lazio, dal canto suo, pur non brillando in modo eclatante, ha giocato una gara attenta, ha saputo gestire meglio i momenti chiave e capitalizzare al massimo l’occasione che ha avuto. Per la Juventus, la sconfitta non è solo un risultato isolato, ma rischia di amplificare la tensione attorno all’ambiente: manca ancora una vittoria da settimane e l’allenatore Igor Tudor è sempre più sotto pressione.