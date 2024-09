Serie A, Juventus-Napoli 0-0, Venezia-Genoa 2-0, Lecce-Parma 2-2

Juventus-Napoli 0-0

Terzo pareggio consecutivo senza reti per la Juventus, in casa contro il Napoli dell'ex Conte, con le due squadre che si sono annullate a vicenda. Primo tempo di grande equilibrio, con il primo tiro che arriva solo al 22': McKennie si inserisce e calcia, con il pallone deviato in corner. Al 29' risponde il Napoli con McTominay che trova lo spazio e carica il destro da fuori area, ma Di Gregorio risponde. I partenopei perdono il portiere Meret per infortunio al 36', al suo posto entra Caprile. Nel finale della prima frazione al 46' punizione velenosa calciata da Politano, con Lukaku che prova a toccarla e Di Gregorio che d'istinto si rifugia in corner. Ad inizio ripresa Motta inserisce Weah al posto di uno spento Vlahovic. La gara cerca di essere più frizzante con qualche spunto in più dei bianconeri prima di Nico Gonzalez e poi di Yildiz, ma non c'è nessun problema per Caprile. La squadra di Conte si fa rivedere al 55' con Politano che fa tutto da solo, arriva in area e conclude alto. Conte prova con i cambi a dare la scossa ed inserisce Neres, Folorunsho, Simeone e Gilmur. Motta risponde con Thuram. All'88' Weah intercetta un retropassaggio di Folorunsho e conclude verso la porta, ma la difesa partenopea si copre e chiude in angolo.





Venezia-Genoa 2-0

Il Venezia batte il Genoa e coglie il primo successo in questa stagione, mentre i liguri perdono partita e Malinovsky, costretto a lasciare il match per un grave infortunio, la rottura del perone. Prima occasione per il Venezia con Oristanio che da pochi passi calcia a botta sicura ma Gollini salva. Risponde il Genoa al 22': Pohjanpalo perde palla a centrocampo innescando un contropiede 4 contro 2, ma Vitinha è egoista e Svoboda salva in extremis in corner. Il Venezia ci prova di più e al 34' Busio colpisce di testa solissimo, ma la palla varca di poco la traversa. Ad inizio ripresa Malinovski in un recupero difensivo si infortuna gravemente alla e viene sostituto da Pinamonti. Gli ospiti sono sotto choc e i padroni di casa potrebbero approfittarne al 13': Pohjanpalo serve Busio che viene steso a centro area: rigore netto che Pojanpalo spreca, complice una parata di Gollini. Al 18' Venezia in vantaggio: Busio lascia partire un filtrante verso la porta, Oristanio e un difensore non ci arrivano, ma il loro movimento tradisce Gollini che si fa sorprendere e non riesce a intercettare prima che la sfera varchi la linea. Il Venezia la chiude al 40' con Pohjanpalo, che con una conclusione al volo sigla il raddoppio.





Lecce-Parma 2-2

Spettacolare pareggio Lecce e Parma, con gli emiliani che riprendono riprende i pugliesi, avanti 2-0, grazie a due gol nei minuti di recupero. Partita subito in discesa per i salentini, che passano dopo 32' con Dorgu. Quando però la squadra di Gotti sembra in controllo, ad inizio ripresa Guilbert si fa espellere per una manata a Cancellieri. Il Parma ne aprofitta e prova ad accorciare, ma al minuto 58' lo stesso Cancellieri si fa espellere per un fallo su Dorgu lanciato a rete. La punizione che ne consegue è l'occasione per Krstovic per raddoppiare. 2-0 Lecce, con i pugliesi che sprecano due clamorose occasioni con lo stesso Krstovic per il 3-0. Nei sei minuti di recupero il Parma la riprende: Almqvist riapre la partita al 93', Hainaut la pareggia al 95'.