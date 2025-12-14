Serie A: L'Inter vola in testa alla classifica, frenano Napoli e Milan. Sorride la Juventus, Fiorentina sempre più ultima

MILAN-SASSUOLO 2-2

Ancora una volta il Milan non riesce a fare punteggio pieno contro le neopromosse in questo campionato. A San Siro questa volta a fermare i rossoneri è il Sassuolo, che ferma la squadra di Aleegri sul 2-2. Al 13' è Koné, su assist di Pinamonti, a sbloccare la partita con un tocco sotto su uscita di Maignan. Al 34' Bartesaghi sfrutta un passaggio di Loftus-Cheek che taglia tutta l'area per trovare il gol del pareggio. Il Milan si riporta in vantaggio subito ad inizio ripresa, al 47', ancora con Bartesagi, che con il sinistro calcia sul primo palo da posizione defilata e trova la doppietta. I rossoneri vanno in gol altre due volte, ma il Var annulla, Pulisic per fallo di Loftus e Rabiot per fuorigioco. Laurienté firma il 2-2 di precisione e per poco non ribalta di nuovo la gara, colpendo il palo a Maignan battuto.





UDINESE - NAPOLI 1-0

L’Udinese firma l’impresa e manda al tappeto il Napoli con un successo di misura costruito su intensità, coraggio e un gol magnifico di Ekkelenkamp. I friulani dominano a tratti e vedono annullarsi due reti dal Var, ma non si scoraggiano e trovano comunque il vantaggio con una conclusione imparabile dal limite. Il Napoli appare affaticato e poco brillante, pur creando nel finale diverse occasioni per il pari, tutte sprecate. Runjaic indovina le mosse tattiche e blinda il risultato nel finale, mentre gli azzurri pagano rotazioni ridotte e scarsa lucidità sotto porta, cedendo così la vetta della classifica.





FIORENTINA - VERONA 1-2

La Fiorentina incassa un’altra sconfitta dolorosa, battuta 2-1 al Franchi da un Verona cinico trascinato dalla doppietta di Orban. I viola, pur creando numerose occasioni, pagano l’ennesima serata di scarsa concretezza e restano ultimi in classifica senza vittorie. Gli ospiti resistono con ordine e colpiscono nel primo tempo in contropiede, poi subiscono il pari fortunoso ma trovano il colpo decisivo nel recupero. Per la squadra di Zanetti è un successo pesantissimo che vale il secondo consecutivo e l’uscita dalla zona più calda, mentre per la Fiorentina la crisi si fa sempre più profonda.





GENOA-INTER 1-2

L'Inter sfrutta i passi falsi di Milan e Napoli e sale in testa alla classifica effettuando il doppio sorpasso. Genoa battuto 2 a 1 a Marassi in un match che si subito incanalato sui binari giusti. Al 6' la sblocca Bisseck grazie ad un sinistro da posizione defilata che sorprende Leali sul primo palo, poi al 38esimo Lautaro Martinez sfrutta un rimpallo in area di rigore e anche lui, con il sinistro, colpisce forte il pallone spedendolo in rete. Nella ripresa il Genoa parte forte e trova il gol del 2 a 1 al 68esimo: bella iniziativa di Vitinha che sulla sinistra si porta avanti il pallone con il tacco prendendo in controtempo la difesa nerazzurra, poi salta il portiere e deposita facilmente il pallone in rete. Il Genoa prova l'arrembaggio finale ma senza trovare varchi nella difesa interista.





BOLOGNA-JUVENTUS 0-1

Ossigeno puro per la Juventus che batte il Bologna in trasferta. Primo tempo belle ed equilibrato ma senza gol. Dopo 5 minuti il portiere della Juventus Di Gregorio decisivo su due tiri del bologna in pochi secondi, prima di Pobega e poi di Orsolini quasi all'interno dell'area piccola. Al 37esimo gol annullato alla Juventus per fuorigioco. L'occasione più grande del primo tempo arriva allo scadere: Orsolini imbuca in area per Dallinga che da pochi metri colpisce in pieno la traversa. Il match si sblocca al 64esimo grazie ad un colpo di testa di Cabal che, appena entrato, sfrutta un bel cross di Yldiz e buca Ravaglia. Passano pochi minuti e la partita si complica ulteriormente per la squadra di casa: Openda lanciato da solo verso l'area di rigore viene atterrato da Heggem che viene punito con l'espulsione diretta. In maniera disordinata il Bologna prova comunque a raggiungere il pareggio nel finale ma senza successo.







