Serie A, la nona giornata inizia oggi, ma il big match Inter-Juventus si giocherà domenica Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il turno si chiuderà con Fiorentina-Roma, il Napoli capolista affronterà in casa il Lecce sabato pomeriggio

Oggi, venerdì 25 ottobre 2024, torna in campo la Serie A. In programma la nona giornata, che si concluderà domenica 27 ottobre con Fiorentina-Roma. Serie A: le partite di venerdì 25 ottobre 2024 Si parte alle 18.30 con Udinese-Cagliari, mentre in serata sarà la volta di Torino-Como. Tra le curiosità il ritorno nel capoluogo piemontese di Andrea Belotti. Con la maglia del Como il Gallo, così come è soprannominato l'attaccante 30enne, in campionato ha segnato fin qui soltanto una rete. Serie A: le partite di sabato 26 ottobre 2024 Il menù di Serie A di sabato 26 si aprirà con la sfida tra Napoli e Lecce, prevista alle ore 15.00. La capolista punta ad allungare in classifica, provando a sfruttare il momento difficile dei salentini (che domenica scorso hanno incassato ben sei gol dalla Fiorentina) e lo scontro diretto tra Inter e Juventus in scena il giorno dopo. Alle 18 in campo Bologna-Milan. Mentre scriviamo non è ancora chiaro se la partita di giocherà o meno. Ieri il sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore ha disposto per ordinazione lo stop alla gara, per via dell'emergenza meteo. La Lega di Serie A, però, non vuole rinviare il match. Che probabilmente si disputerà su campo neutro. Alle 20.45 ecco Atalanta-Hellas Verona, con la Dea reduce dallo sfortunato pareggio interno di Champions League contro il Celtic. Serie A: le partite di domenica 27 ottobre 2024 Domenica 27 ottobre alle 12.30 si sfideranno Parma ed Empoli, mentre alle 15 sarà la volta di Lazio-Genoa (il Grifone continua a interrogarsi sull'opportunità di tesserare Mario Balotelli) e Monza-Venezia. Alle 18.00 il big match di giornata, con Inter e Juventus in campo. Le squadre di Simone Inzaghi e Thiago Motta hanno un solo punto di differenza (17 per i nerazzurri, 16 per i bianconeri) e devono guardarsi le spalle dal Milan, che di punti ne ha 14. La sfida nella sfida sarà anche tra Lautaro Martinez e Vlahovic, che guideranno i rispettivi attacchi. Alle 20.45, infine, Fiorentina-Roma. Non sono previste gare per lunedì 28 ottobre, perché la prossima giornata, la decima, sarà infrasettimanale. Si giocherà, infatti, tra martedì 29 e giovedì 31 ottobre.

Argomenti

Serie A

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti