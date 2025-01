Serie A, oggi si apre la 22esima giornata con Torino-Cagliari. Domani la sfida clou tra Napoli e Juve

Oggi, venerdì 24 gennaio 2025, torna in campo la Serie A. In scena la 22esima giornata, che si chiuderà lunedì 27 con due match.

Serie A, la partita di venerdì 24 gennaio 2025

Si parte oggi, alle ore 20.45, con l'anticipo Torino-Cagliari. Le squadre sono separate da due punti in classifica, con i granata reduci dal pareggio in trasferta contro la Fiorentina. Momento decisamente positivo per i sardi che, dopo una prima parte di stagione complicata, hanno collezionato 7 punti nelle ultime tre uscite.

Serie A, le partite di sabato 25 gennaio 2025

Sabato alle ore 15.00 il Como ospiterà l'Atalanta, galvanizzata dal rotondo successo in Champions League (5-0) contro lo Sturm Graz.

Alle 18.00 ecco il big match del turno: Napoli-Juventus, con gli azzurri dell'ex Conte intenzionati a difendere il primo posto in classifica.

Per i bianconeri di Motta, ancora imbattuti, l'ultima occasione per avvicinarsi alla zona scudetto e quindi dare una svolta alla stagione caratterizzata dai troppi pareggi.

Alle 20.45 in programma Empoli-Bologna, con i padroni di casa in crisi di risultati, dopo un ottimo inizio di campionato. Trend esattamente opposto per il Bologna di Vincenzo Italiano, ad un passo dalla zona europea (e con una partita in meno).

Serie A, le partite di domenica 26 gennaio 2025

Domenica alle ore 12.30 si giocherà Milan-Parma. I rossoneri di Sérgio Conceição, tornati a vincere in Champions, vogliono mettersi alle spalle la brutta sconfitta maturata contro la Juventus in campionato. Ai ragazzi di Pecchia servono punti, vista la distanza minima dal terz'ultimo posto.

Alle 15.00 sarà la volta di Udinese-Roma, con le due squadre separate in classifica soltanto da un punto. Per i giallorossi c'è da sfatare il tabù e tornare a vincere in trasferta: l'ultima volta è accaduta addirittura il 25 aprile 2024.

Nel pomeriggio, alle ore 18.00, il menù della Serie A prevede la sfida tra Lecce e Inter. Gli uomini di Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria di misura in trasferta contro lo Sparta Praga.

In sera Lazio-Fiorentina, con i viola che mirano ad uscire dalla crisi di risultati. In caso di sconfitta, Palladino potrebbe addirittura rischiare.

Serie A, le partite di lunedì 27 gennaio 2025

Il 22esimo turno si concluderà con due match in programma lunedì 27 gennaio. Alle 18.30 ecco il derby Venezia-Hellas Verona, mentre in serata, con calcio di inizio alle 20.45, toccherà a Genoa-Monza.