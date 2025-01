Serie A, oggi si giocano i recuperi della 19esima giornata: in campo Como-Milan e Atalanta-Juventus

Oggi, martedì 14 gennaio 2025, torna in campo la Serie A.

In particolare nella giornata odierna si giocheranno Como-Milan e Atalanta-Juventus, mentre domani è in programma Inter-Bologna.

Si tratta dei recuperi della 19esima giornata, con le squadre che erano impossibilitate a giocare in campionato, in quanto impegnate nella Supercoppa italiana disputata in Arabia Saudita e vinta dal Milan.

Serie A, le partite di martedì 14 gennaio 2025

Alle 18.30 il Como ospiterà i rossoneri, che sabato hanno deluso, ottenendo solo un pareggio in casa contro il Cagliari. Anche la squadra di Fabregas ha pareggiato nell'ultimo turno, conquistando un ottimo punto contro la Lazio all'Olimpico.

In serata, con calcio di inizio alle 20.45, andrà in scena il big match tra Atalanta e Juventus.

Entrambe le compagini stanno vivendo un momento di flessione e anche loro sono reduci da pareggi poco esaltanti.

Gasperini recupera Retegui, mentre Thiago Motta deve rinunciare ancora una volta a Vlahovic.

Serie A, la partita di mercoledì 15 gennaio 2025

Domani alle 20.45 ecco Inter-Bologna, con i nerazzurri che in caso di vittoria si avvicineranno al primo posto occupato attualmente dal Napoli di Antonio Conte.

La squadra di Inzaghi dovrà comunque recuperare un'altra partita, quella contro la Fiorentina, che era stata sospesa per il malore di Bove.

Gli altri recuperi di Serie A

A tal proposito, non sono ancora state decise le date di recupero né di Fiorentina-Inter, né di Bologna-Milan, gara, quest'ultima, che non fu disputata a causa dell'emergenza maltempo nel capoluogo emiliano.

La definizione del calendario dei quarti di finale di Coppa Italia ha fornito indizi più precisi per gli slot di recupero delle due sfide, che hanno una certa rilevanza sia per la lotta scudetto sia per la conquista dei posti in Europa.

Resta comunque la variabile rappresentata dai playoff di Champions League.

Nel dettaglio, Fiorentina-Inter dovrebbe essere recuperata in una delle due settimane centrali di febbraio. Verosimilmente o l'11-12 febbraio e il 18-19 febbraio.

Si tratta delle stesse date utili per Bologna-Milan, che potrebbe essere giocata tuttavia anche il 25 o il 26 febbraio.