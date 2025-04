Serie A, Sarri si è già arreso: Juve troppo forte

Maurizio Sarri l'ha messa giù piuttosto dura: la Juventus - ha detto, dopo la brutta sconfitta di Bergamo - gioca un campionato a parte ed è di un'altra categoria. Come dire, lo scudetto è già andato ed è inutile coltivare illusioni. Tutti, non solo il Napoli. Il tempo dirà se la previsione dell'allenatore partenopeo fosse corretta o meno, di sicuro sono parole che suonano già come una resa. Alla faccia della 7° giornata e del calendario, che dice inizio ottobre. La Juventus, comunque, ha salutato la compagnia e ha firmato la prima fuga stagionale, disponendo dell'Empoli e aspettando semplicemente che gli altri si facessero male da soli. Straordinario, in questo, il Napoli, passato dagli elogi (eccessivi?) della Champions League, al De Profundis di Bergamo. La verità, come spesso accade, sta probabilmente nel mezzo: l'Atalanta ha giocato con fame e umiltà, gli Azzurri stancamente e senza guizzi. Non poteva che finire così, ma è la storia di ieri, non una sentenza assoluta. Come per la Roma, passata dai disastri di Torino ai fuochi d'artificio di ieri sera. La difesa continua a ballare, ma in avanti è stato show-time, più che sufficiente per battere una buona Inter e tornare a un soffio da Sarri. Alla ripresa, ci sarà proprio Napoli-Roma.