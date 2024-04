Remuntada del Psg, 4-1 al Barca e semifinale Champions. Il B.Dortmund batte 4-2 l'Atletico Madrid. Fuori le due spagnole

Il Paris Saint Germain realizza la "remuntada": vince 4-1 in casa del Barcellona e si qualifica per le semifinali di Champions League. La squadra di Luis Enrique ribalta il 2-3 del Parco dei Principi grazie ai gol di Dembelé, Vitinha e del solito Mbappé a segno su rigore e poi nel finale. Ma è soprattutto il Barca a doversi rammaricare per l'occasione persa: i catalani sono passati in vantaggio con Raphinha al 12' grazie ad un assist incredibile di Lamine Yamal. A 16 anni il talento venuto dalla "masia" catalana gioca in Champions come un veterano: se Mbappé è attualmente il più forte calciatore in attività, il futuro è tutto nei piedi del giovanissimo blaugrana.

IL MATCH

La partita è gestita dai padroni di casa ma al 30' arriva la svolta: Araujo si fa espellere lasciando i suoi in 10'. Xavi decide di togliere proprio Yamal: sembra il primo di una serie di errori del tecnico. Il Psg acciuffa il pareggio con Dembelé, ex di turno della partita. Nella ripresa i parigini conquistano definitivamente il centrocampo e al 9' vanno sul 2-1 con Vitinha. Xavi perde la testa e si fa espellere al 12' prendendo a calci una struttura a bordo campo. Un segnale di tensione per la squadra: dopo due minuti Cancelo regala un rigore con una inutile scivolata su Dembélé su un pallone che si avviava verso il fondo. Sul dischetto va Mbappè, spento fino a quel momento, che realizza il 3-1. I blaugrana sono in confusione, rischiano i contropiedi del Psg ma vanno vicino al gol che significa i supplementari. Al 44' proprio il capitano della Francia chiude la partita sul 4-1. I parigini proseguono la corsa verso il sogno di conquistare la Champions League: l'obiettivo per il quale la proprietà qatariota in questi anni ha fatto investimenti miliardari, "collezionando" i migliori giocatori del mondo come fossero figurine. Un sogno che ha anche Kylian Mbappé prima di lasciare la Francia per trasferirsi al Real Madrid.