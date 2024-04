Serie A, Lecce-Empoli 1-0, Torino-Juventus 0-0, Bologna-Monza 0-0

Finisce senza gol il derby di Torino. Nel primo tempo, al 7' Vlahovic colpisce il palo, al 13' Locatelli, lanciato da Cambiaso, calcia di poco sopra la traversa. Alla mezz'ora Vlahovic sfiora il vantaggio dopo un'incursione in area e rasoterra a sinistra, Milinkovic-Savic si

supera e para. Il secondo tempo inizia con un gol, poi annullato, di Zapata: il fallo precedente di Bellanova su Kostic

riporta sullo 0-0 il punteggio. E' un Torino diverso quello della ripresa, che gestisce il gioco e crea più occasioni: al 60' con

Sanabria, di testa dopo il cross di Bellanova: Szczesny para. Al 73' riprova ancora il Torino con Vojvoda, ancora una volta Szczesny

nega il gol, risponde la Juventus al 75' con Yldiz, parato da Milinkovic-Savic. Al 94' Lazaro sfiora di testa il gol granata ma la palla

finisce sopra la traversa. Il Lecce vince 1-0 lo scontro diretto in chiave salvezza con l'Empoli e si porta momentaneamente a +6 dal terzultimo posto del Frosinone. Al Via del Mare in avvio Mariani annulla un gol di Cerri per un fallo di mano nell'azione precedente, poi Caprile e Falcone salgono in cattedra con le loro parate fino al 90', quando Sansone decide la gara in extremis appoggiando in rete l'assist di Pierotti dopo un errore di Walukiewicz. Pari senza reti anche in Bologna- Monza, con gli emiliani al secondo pareggio di fila dopo quello di Frosinone che frenano ancora nella corsa Champions e ora Roma e Atalanta possono avvicinarsi. Orsolini è in grande spolvero, illumina e conclude, ma si trova di fronte un grande Di Gregorio. Poche occasioni per il Monza, pericoloso solo con Djuric e Colpani.