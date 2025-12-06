Serie A, Sassuolo-Fiorentina 3-1, Inter-Como 4-0, Verona-Atalanta 3-1

SASSUOLO - FIORENTINA 3-1

Il Sassuolo approfitta del momento nero della Fiorentina e, con una gara solida e crescente, infligge ai viola l’ennesima sconfitta di una stagione che sembra scivolare sempre più fuori controllo. Nonostante il vantaggio iniziale, la squadra di Italiano non riesce mai a incidere davvero, mostrando fragilità in ogni reparto e confermando una crisi identitaria oltre che di risultati. Dopo il rigore trasformato da Mandragora nei primi minuti, la reazione dei padroni di casa è immediata: Volpato firma il pari con un rasoterra preciso, complici la deviazione di Ranieri e l’incertezza di De Gea. Da quel momento la Fiorentina si spegne, mentre il Sassuolo cresce in intensità, dominio del centrocampo e qualità nelle iniziative. La traversa colpita da Pinamonti è il preludio al sorpasso, che arriva poco prima dell’intervallo con il colpo di testa di Muharemovic su corner di Laurienté. Nella ripresa, nonostante qualche cambio e un gol annullato ai neroverdi, l’inerzia non cambia: gli uomini di Grosso controllano la gara e trovano anche il tris con Koné, lanciato da un ispirato Volpato. Per la Fiorentina, fischi assordanti e un ritorno negli spogliatoi a testa bassa; per il Sassuolo, una vittoria che vale l’ottavo posto e nuova fiducia.





INTER-COMO 4-0

L'Inter domina e convince in una serata da incorniciare a San Siro per la prestazione da grande squadra che si è vista in campo. I nerazzurri schiacciano il Como con un netto 4-0, la partita si è sbloccata già all’11′, quando Lautaro Martínez finalizza un assolo di Luis Henrique sulla fascia destra per il vantaggio nerazzurro. Nella ripresa arriva il raddoppio di Marcus Thuram al 59′ con un tap-in ravvicinato su corner nel miglior momento del Como, poi nel finale chiudono i conti Hakan Çalhanoğlu e Carlos Augusto con due conclusioni precise all’81′ e all’86′. I padroni di casa dominano la partita in ogni fase, senza offrire scampo a un Como incapace di reagire. Una serata perfetta, che rilancia le ambizioni dei nerazzurri in classifica, almeno per una notte l'Inter è primo in classifica.





VERONA-ATALANTA 3-1

Il Verona coglie la prima vittoria stagionale, batte l'Atalanta e lascia così l'ultimo posto in classifica alla Fiorentina. In un Bentegodi completamente avvolto dalla nebbia la squadra di Zanetti gioca un primo tempo a ritmi altissimi e trova il vantaggio con Belghali al 28' ed al 36' raddoppia con Giovane. Nella ripresa gli scaligeri trovano la rete del 3-0 con Bernede al 26', e dieci minuti dopo l'Atlanata accorcia grazie ad un calcio di rigore realizzato da Scamacca. L'Hellas sale a quota 9 e lascia la Fiorentina sola all'ultimo posto a una settimana dallo scontro diretto, l'Atalanta di Palladino cade dopo tre successi consecutivi senza gol subiti tra campionato e coppe.



