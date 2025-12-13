Serie A, Torino-Cremonese 1-0, Parma-Lazio 0-1, Atalanta-Cagliari 2-1

TORINO-CREMONESE 1-0

Il Torino interrompe un digiuno che durava da sei giornate e ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico, superando di misura la Cremonese all’Olimpico Grande Torino. L’1-0 finale porta la firma di Vlasic, decisivo nel primo tempo e protagonista dell’episodio che indirizza la partita. Con questi tre punti la squadra guidata da Barone sale a quota 17 in classifica, mentre i grigiorossi di Nicola restano fermi a 20, rallentando la loro corsa dopo due successi consecutivi. Il gol arriva al 27’: azione sviluppata sulla sinistra, Zapata non riesce a controllare al meglio il cross, Baschirotto interviene in contrasto ma la palla rimane lì, pronta per Vlasic che da pochi passi non perdona. La reazione della Cremonese è immediata e al 29’ Bonazzoli prova una spettacolare rovesciata dal limite, trovando però la risposta attenta di Paleari. Nella ripresa il Torino gestisce con ordine, concedendo poco, ma nel finale i lombardi vanno vicini al pareggio: all’80’ Moumbagna, libero sul secondo palo, calcia di prima ma manda incredibilmente alto. Nei lunghi minuti di recupero scoppiano le proteste per un presunto tocco di mano di Simeone in area granata, giudicato non punibile dall’arbitro e dal Var, episodio che chiude una gara combattuta e lascia amarezza agli ospiti.





PARMA-LAZIO 0-1

La Lazio conquista una vittoria importantissima in casa del Parma, portando a casa i tre punti con un risultato di 1-0 grazie a un guizzo vincente di Tijjani Noslin nel finale della sfida al Tardini. Una prestazione da ricordare per i biancocelesti, che hanno dovuto lottare in condizioni difficili e le possibilità di tornare a casa con i 3 punti si erano ridotte praticamente allo zero: la squadra di Sarri si è ritrovata a lottare in 9 uomini contro 11 a causa delle espulsioni di Zaccagni e Basic, una per tempo. Il Parma quindi dal 76esimo ha iniziato ad attaccare con forza chiudendo la Lazio nella propria metà campo poi però all'82esimo l'episodio che ha deciso la partita: Noslin appena entrato sfrutto l'errore di Valenti in difesa, ruba palla, salta il portiere e deposita il pallone il rete. Decisivo anche Provedel con una parata stupenda nei minuti finali. Una prova di grande maturità e spirito di gruppo per la Lazio, capace di ribaltare i pronostici e regalarle una vittoria pesante in trasferta.





ATALANTA-CAGIARI 2-1

L'Atalanta batte 2-1 il Cagliari e torna alla vittoria in campionato, cancellando il brutto ko di Verona e consolidando la bella vittoria in Champions League contro il Chelsae. Alla New Balance Arena, decide la doppietta di Scamacca, che segna di tacco al 11' e raddoppia con un guizzo all'81'. Inutile, per i sardi, il momentaneo pareggio di Gaetano, che al 75' segna dopo una grande azione e su assist di Sebastiano Esposito. Palladino sale a 19 punti, lasciando Pisacane a 14.