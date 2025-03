Serie A, Venezia-Bologna 0-1, Como-Empoli 1-1, Juventus-Genoa 1-0, Lecce-Roma 0-1

VENEZIA-BOLOGNA 0-1

Il Bologna continua la sua corsa e conquista un’altra vittoria, imponendosi per 1-0 sul campo del Venezia grazie a una prodezza di Orsolini. Con questo successo, i rossoblù si avvicinano ulteriormente al terzo posto dell’Atalanta, ora distante solo due punti. Per il Venezia, invece, la situazione si complica: la squadra lagunare non trova il gol su azione da due mesi e la salvezza appare sempre più difficile, nonostante alcune occasioni clamorose.Di Francesco, privo dell’infortunato Maric, affida l’attacco a Fila e Oristanio, mentre a centrocampo Doumbia viene preferito a Condè per sostituire lo squalificato Nicolussi Caviglia. Italiano schiera Orsolini, Odgaard e Cambiaghi dietro a Dallinga, data l’assenza per squalifica di Castro. Prima del match, omaggio dello stadio Penzo a Terence Hill, che festeggia 86 anni nella sua città natale. Il Venezia sfiora il vantaggio al 31’ con Zerbin, che si ritrova solo davanti a Skorupski ma viene fermato dal portiere bolognese. Poco dopo, un colpo di testa di Idzes su punizione di Perez sfiora il palo. Il Bologna risponde con Beukema, che di testa manda alto. Ad inizio ripresa, Orsolini sblocca il match con un sinistro spettacolare su assist di Cambiaghi. Il Venezia reagisce, ma spreca con Candè e Busio. Yeboah ha due grandi opportunità, ma Skorupski salva i rossoblù. Nel finale, Gytkjaer sfiora il pareggio senza riuscire a concludere. Il Bologna resiste e porta a casa tre punti preziosi.





COMO-EMPOLI 1-1

Il confronto tra Como ed Empoli al Sinigaglia si conclude con un pareggio per 1-1. Un punto prezioso soprattutto per i lombardi, che raggiungono quota 30 in classifica, mentre i toscani si fermano a 23, rimanendo in terz'ultima posizione in Serie A. La gara è stata intensa ed equilibrata, con il Como più propositivo nel possesso palla, ma con l'Empoli capace di rendersi pericoloso fino all'ultimo, sfiorando la vittoria e rischiando al tempo stesso di tornare a casa a mani vuote, complice anche due legni colpiti. Il primo tempo è stato caratterizzato da un buon ritmo e alcune occasioni significative. Al 20’ Goldaniga trova la rete, ma il gol viene annullato per una posizione irregolare. Al 34’ Kouamé sfiora il vantaggio con un colpo di testa, mentre al 38’ Grassi colpisce il palo con un tiro insidioso. Nella ripresa è ancora Kouamé protagonista: al 50’ supera il portiere Butez, ma il pallone, destinato alla rete, colpisce il palo. Al 61’ il Como passa avanti grazie a Douvikas, che insacca su assist di Vojvoda. L’Empoli reagisce e trova il pareggio al 75’ con Kouamé, bravo a sfruttare un cross di Pezzella. Nel finale l'Empoli resta in dieci per il rosso a Fazzini, ma il risultato non cambia.





JUVENTUS-GENOA 1-0

Buona la prima per Tudor sulla panchina della Juventus, non un gioco brillante ma la vittoria era fondamentale. Il tecnico croato rilancia subito Vlahovic dal primo minuto, in panchina Kolo Muani. La Juventus è partita molto aggressiva nel primo tempo, pressando alto il Genoa, i rossoblù però in ripartenza hanno messo in difficoltà la difesa dei bianconeri e Frendrup in un paio di occasioni è riuscito ad arrivare al tiro. Facili e sicure le parate di Di Gregorio. Il match si sblocca al 25esimo e il primo gol dell'era Tudor lo segna il numero 10, Yildiz: Rimessa laterale battuta velocemente, Vlahovic vince un rimpallo, poi serve Yildiz che scappa palla al piede in area e batte Leali con un tiro forte e ravvicinato. Nel secondo tempo le squadre si annullano a vicenda creando zero vere occasioni da gol. Tanti cross in mezzo da parte degli esterni del Genoa ma la difesa Juventina ha retto bene impedendo agli attaccanti di calciare verso la porta. L'unica occasione degna di essere descritta arriva al 93esimo sui piedi di Weah: Lo statunitense aggancia un preciso passaggio di Thuram e solo davanti al portiere scarica il tiro verso il centro. Nicola Leali d'istinto si tuffa e riesce a parare. Juventus a -1 dal Bologna, quarto in classifica.





LECCE-ROMA 0-1

Settima vittoria consecutiva in campionato per la Roma, che batte al Via Del Mare il Lecce con una rete di Dovbik nel finale e resta così in zona Europa a 52 punti, tre in meno della Juventus. Il Lecce resta invece a 25 punti al quartultimo posto in classifica. La formazione di Ranieri nel primo tempo ha sprecato due occasioni da gol clamorose con Angelino e Koné, poi ha sofferto e rischiato sotto i colpi di Karlsson e Gallo. Nella ripresa prevale l'equilibro, la sblocca Pellegrini ma la rete viene annullata per fuorigioco, poi all'80' una giocata individuale di Dovbykregala tre punti alla Roma, imbattuta in campionato da 14 partite, mentre per i salentini è la quinta sconfitta condecutiva.