Shari a RTL 102.5: presto uscirà “Ti uccido”, un nuovo brano scritto in freestyle e registrato live

L’ESORDIO AL FESTIVAL DI SANREMO

Dopo aver vinto Sanremo Giovani con la canzone "Sotto Voce", Shari si è guadagnata un posto tra i Big in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato “Egoista". Il brano è scritto dalla stessa Shari e composto insieme a Maurizio Pisciottu (Salmo), Riccardo Puddu e Luciano Fenudi. A RTL 102.5 Shari racconta: “Il Festival di Sanremo è stato stupendo, sono molto contenta di questa esperienza perché mi ha dato una scossa e mi ha fatto crescere molto. Sicuramente l’Ariston è stato il palco più eclatante su cui mi sono esibita, mi ha fatto crescere a livello lavorativo. Pensavo di essere più sicura e invece quando arrivi lì devi affrontare lo stress”. In questa canzone è racchiuso tutto il mondo musicale di Shari, con la particolare modulazione della sua voce, passando dal soul al pop con influenze urban, ma senza mai snaturarsi. “Studio canto da quando avevo 14 anni, con il tempo ho cercato di sporcare la mia voce. Gli ascolti e i miei gusti musicali mi hanno portato a ciò che sono ora. Le canzoni le scrivo di notte, ma per ogni brano c’è un processo diverso. A breve uscirà un nuovo brano, si chiama “Ti uccido”, l’ho scritto in freestyle, l’ho registrato live ed è rimasto così”, spiega l’artista. “Egoista” racconta di quanto a volte nella vita si corra il rischio di essere egoisti in amore pur di non restare soli. “A volte succede di volersi innamorare solo perché vuoi stare con qualcuno, ma non funziona così, è necessario aspettare la persona giusta. A me è successo di frequentare qualcuno solo per dimenticare un ex, ma non si è subito pronti ad andare avanti, servirebbe prima demolire tutto ciò che c’è stato prima”, racconta Shari. Nella serata alle cover, Shari ha duettato con Salmo, portando sul palco un medley di Zucchero Sugar Fornaciari. “La serata dei duetti è stata l’apice della mia settima a Sanremo. Di Salmo ho imparato che lavora sempre, non ha orari, scrive sempre ed è sempre in studio”.