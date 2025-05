Silvio Berlusconi a RTL 102.5: "No al referendum"

L’ex premier auspica, dopo il voto, una stagione di riforme condivise

"Se vince il no si potrà avere un governo che faccia la legge elettorale e ci porti al voto. Oppure un esecutivo che faccia una riforma costituzionale con quelle cose che in questo non ci sono". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, questa mattina ospite in diretta telefonica su RTL 102.5 in "Non Stop News".

"Noi vogliamo che vinca il no per ridare voce agli italiani earrivare a ridiscutere una riforma della Carta tutti assieme,per raggiungere un accordo più ampio possibile". L'ex premier parla inoltre della rottura con Renzi: "Purtroppo ci siamo chiamati fuori quandoabbiamo capito che non era interessato a una vera riforma ma aregole cucite addosso a lui. A quel punto avevamo non solo ildiritto, ma anche il dovere di opporci".



"Grazie a Dio sto bene, ho passatoveramente una prova che e' stata la più difficile della mia vita,ma poco a poco ho recuperato e mi sono rimesso anche neimuscoli, perchè tutte le mattine faccio un'ora di ginnastica edi nuoto e per quanto riguarda il fisico, quindi, mi sento dipoter dire che mi sento bene". Continua Berlusconi sottolineando ilruolo importante che ha ricoperto la sua famiglia: "Guardi,intanto sono davvero un patriarca perchè ho dieci nipoti, e nonsono un numero piccolo. Ieri sono stato a trovare il mio decimonipotino e l'ho trovato bellissimo, quindi queste cose mi hannodato veramente molta gioia. In questo periodo sono statocircondato anche dall'amore dei miei figli, che non mi hanno mailasciato solo, i miei nipotini con cui mi sono divertito molto.Da questo punto di vista quell'intervento, che e' statodrammatico per certi versi, ha portato tutta la famiglia araccogliersi intorno a me, e mi han fatto passare delle oredavvero serene", ha concluso.

