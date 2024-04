Sondaggio Wsj, Trump avanti in 6 su 7 Stati in bilico. Americani insoddisfatti sull'economia, dubbi su Biden

I numeri sono dalla parte del tycoon: in attesa di capire se si tradurranno in un reale vantaggio nell’urna Donald Trump è avanti su Joe Biden in sei dei sette Stati in bilico, spinto da un'ampia insoddisfazione per l'andamento dell'economia e dai dubbi sulle capacità del presidente. Il sondaggio è del Wall Street Journal. Il tycoon guida con un margine da 2 a 8 punti in Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina. Biden è in vantaggio di 3 punti solo in Wisconsin in una corsa con più candidati, mentre in un duello con Trump è testa a testa. Entrambi hanno vinto ieri le primarie in 5 Stati ma con campanelli d'allarme: il voto arabo per il presidente, i fan di Haley per il tycoon. Intanto il social di quest’ultimo, secondo la rivelazione del Guardian, in passato fu salvato con un prestito da Postolnikov, un imprenditore russo-americano indagato negli Stati Uniti per riciclaggio e nipote di Smirnov, un alleato di Vladimir Putin.

TRUMP MEDIA SALVATA DA UOMO D'AFFARI RUSSO AMERICANO ORA SOTTO INCHIESTA

Truth, il social di Trump appena sbarcato a Wall Street, fu salvato da Anton Postolnikov, un imprenditore russo-americano nei mirino Usa per riciclaggio e nipote di Aleksandr Smirnov, un alleato di Vladimir Putin. Lo rivela in esclusiva il Guardian. Secondo il giornale, quando nel 2022 la Sec aprì un'inchiesta frenando la quotazione, la società di Trump bruciò molti soldi e ottenne un prestito anche dalla Es Family Trust, una società di comodo di Postolnikov, che è anche co-proprietario della Paxum Bank, piccola banca dell'isola di Santo Domingo che finanzia l'industria porno. La società di social media di Donald Trump questa settimana, a seguito di una fusione, è stata quotata in borsa facendo guadagnare almeno 4 miliardi di dollari all'ex presidente.