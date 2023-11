Sottraeva soldi alle società per cui lavorava per comprare Rolex e viaggi di lusso: arrestata contabile

ROLEX E VIAGGI DI LUSSO, DOVE CONFLUIVANO LE SOMME SOTTRATTE

Con i soldi prelevati la donna avrebbe pagato beni di lusso, come Rolex e borse di Louis Vuitton. Per il suo 50esimo compleanno, invece, la professionista si era regalata un viaggio in Polinesia Francese del valore di 50mila euro (in tutto avrebbe speso 120.00 euro in viaggi). Si era infatti rivolta a un’agenzia di viaggi di Gallarate per organizzare vacanze, prenotazioni di alberghi e acquisti di biglietti, i cui costi erano sostenuti inconsapevolmente dalle due società. Per la donna è quindi scattato anche il sequestro di conti correnti e beni.