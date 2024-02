Sparatoria a Kansas City, Joe Biden al Congresso: “Porre fine all’epidemia di violenza delle armi”

Il presidente Joe Biden torna a sollecitare il Congresso americano affinché si agisca per arginare la violenza delle armi da fuoco, dopo quanto accaduto ieri a Kansas City, in Missouri, dove una persona è morta e 21 sono rimaste ferite a seguito di una sparatoria avvenuta durante la parata per la vittoria del Super Bowl.

BIDEN: “GLI AMERICANI FACCIANO SENTIRE LA PROPRIA VOCE AL CONGRESSO”

“Insieme a Jill prego per le persone uccise e ferite, affinché il nostro Paese trovi la determinazione per porre fine a questa insensata epidemia di violenza delle armi che ci sta dilaniando”, sono le parole di Biden diffuse in un comunicato della Casa Bianca. La sparatoria è avvenuta alle 14, ora locale, di ieri, quando in Italia era già sera: almeno tre persone hanno iniziato a sparare durante la parata per la vittoria dei Kansas City Chiefs, che hanno trionfato finale della NFL la scorsa domenica. Il bilancio è di un morto, una donna di nome Lisa Lopez, e 21 feriti, sette dei quali gravi. La polizia ha comunicato di aver arrestato tre “sospetti” armati. “Gli eventi di oggi dovrebbero toccarci, scioccarci e spingerci ad agire”, ha continuato il presidente statunitense, che ha invitato gli americani a “far sentire la propria voce al Congresso in modo da poter finalmente agire per vietare le armi d’assalto, limitare i caricatori ad alta capacità, rafforzare i controlli sui precedenti penali e tenere le armi fuori dalle mani di coloro che non hanno alcun diritto di possederle o maneggiarle”.

KANSAS CITY, IGNOTO IL MOVENTE DELLA SPARATORIA

Le immagini circolate sul web mostrano i tifosi accorsi per festeggiare la vittoria del Super Bowl fuggire terrorizzati per le strade di Kansas City. Ancora ignoto il movente della sparatoria, avvenuta nei pressi di un garage a Ovest della Union Station, davanti a cui si era conclusa la parata. “Ho il cuore spezzato per la tragedia avvenuta oggi. Il mio pensiero va a tutti coloro che erano venuti a festeggiare con noi e sono stati colpiti. Kansas City, sei tutto per me”, ha commentato Patrick Mahomes, il quarterback che portato i Chiefs alla vittoria.