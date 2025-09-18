Stefano De Martino "paparazzato" dal settimanale Oggi. Ecco cosa è accaduto al ristorante

Francesco Fredella

18 settembre 2025, ore 15:00

Il racconto della serata è firmato da Alberto Dandolo, firma del settimanale diretto da Andrea Biavardi

Protagonista di un servizio fotografico che diventa subito uno scoop. Il settimanale Oggi, diretto da Andrea Biavardi, pubblica un servizio su Stefano De Martino (conduttore di punta di Rai1). 

A "pizzicarlo" sono i paparazzi del settimanale Oggi che notano qualcosa di strano durante una serata al ristorante: "La prima lite con Caroline". Questo è il titolo del servizio che trovate nel numero di Oggi in edicola. 

LA RICOSTRUZIONE DELLA SERATA

Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono a cena fuori. Una serata calda di fine estate, il conduttore ha finito di registrare Affari tuoi. I due cenano a Prati, in uno dei quartieri più chic di Roma e come racconta Oggi  ci sono anche la neo suocera Pamela e una sua amica. Stefano e Caroline - poco dopo - vengono lasciati soli.

Gli scatti del settimanale raccontano un po' di tensione: Caroline si alza di scatto e lascia De Martino da solo al ristorante. Lui sembra essersi accorto del paparazzo. 

LEGGI ANCHE - Stefano De Martino senza freni, ecco il vero volto del "dottore" di Affari tuoi su Rai1

Gli scatti di Oggi raccontano una serata ad alto tasso di nervi: lei va verso casa, vicino al locale, lui continua a cenare da solo per poco. Poi arriva a casa. Stefano non ha le chiavi e citofona. "Caroline per 5 minuti buoni non gli apre, tanto che lui è costretto a chiamarla al telefono per convincerla. I due trascorrono poi la notte insieme. Gli animi si distendono e gli attriti vengono superati, come dimostrano le foto: la mattina dopo i due escono insieme rilassati e sereni. Ma perché hanno litigato?", scrive Alberto Dandolo su Oggi. 

LEGGI ANCHE - Video rubati a Stefano De Martino, la Procura di Roma indaga per revenge porn

LEGGI ANCHE - Stefano De Martino al parco in versione "papà": le foto del settimanale Chi

AFFATI TUOI
PAPARAZZI
RAI 1
SETTIMANALE OGGI
STEFANO DE MARTINO

