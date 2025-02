“Storia della mia famiglia”, la nuova serie che parla di rinascita e cambiamento

Da oggi, 19 febbraio, è disponibile su Netflix la nuova serie dal titolo “Storia della mia famiglia”. Diretto da Claudio Cupellini e creato da Filippo Gravino, è un dramedy tutto italiano che punta sul racconto delle relazioni umane.

Sei episodi che esplorano il concetto di famiglia e cosa significa realmente oggi parlare di questo tema. Una storia che affronta temi delicati come la perdita di una persona cara, la malattia, il processo di rinascita dopo un lutto e la ricerca della felicità nonostante le difficoltà, il tutto condito da un ampio senso dell'umorismo. Il racconto si sviluppa attraverso la prospettiva di cinque protagonisti che, con i loro limiti e le loro forze, si impegnano al massimo per creare una nuova famiglia.





LE PAROLE DI FILIPPO GRAVINO

“Quando ho scritto Storia della mia famiglia avevo in mente le parole di Michela Murgia. La sua idea di famiglia è stata sostanziale per la stesura del racconto e credo debba essere una fonte di ispirazione per tutti” racconta Gravino ai microfoni di Vanity Fair.

Continua poi spiegando come si è approcciato alla scrittura e i condizionamenti riguardo i cambiamenti del concetto di famiglia: “Credo siano tempi in cui è fondamentale uscire dai concetti rigidi che ci sono stati imposti e bisogna comprendere come tutto stia cambiando. La parola che mi ha guidato in questo racconto, come nella vita, è speranza. Quando è nata la mia prima figlia l’ho cresciuta ricordandole di avere sempre fiducia nell’umanità. Ora, con la seconda, mi sono dovuto ridimensionare visti i tempi che corrono, però l’invito è sempre di non demordere e di credere almeno nelle persone a cui vogliamo bene e che ci sono vicino”.





LA TRAMA DELLA SERIE

Storia della mia famiglia racconta la vita di Fausto, Eduardo Scarpetta, e del suo ultimo giorno, un racconto che alterna allegria, passione, e un amore sconfinato per i figli, ma anche un’incredibile paura di vivere e affrontare il futuro. È una storia di amore assoluto, ma anche di un punto di rottura drammatico e decisivo, che segna l’inizio di una nuova famiglia. Fausto, infatti, lascia un’eredità emotiva e pratica: un gruppo di persone, tra cui la madre Lucia, Vanessa Scalera, il fratello Valerio, Massimiliano Caiazzo, e gli amici Maria, Cristiana Dell'Anna, e Demetrio, Antonio Gargiulo, si ritrovano a dover affrontare la responsabilità di prendersi cura dei suoi figli, Libero, Jua Leo Migliore, ed Ercole, Tommaso Guidi. La trama si sviluppa su due piani temporali distinti: il primo riguarda il passato, dove viene narrato, accanto alla morte di Fausto, l'intensa e travagliata storia d'amore tra Fausto e Sarah, Gaia Weiss; il secondo si svolge nel presente, in cui la nuova famiglia composta da Lucia, Valerio, Maria e Demetrio cerca di adempiere al desiderio di Fausto, affrontando con imperfezioni e grandi gesti eroici le sfide quotidiane. Una storia di risate, cadute, e errori, ma anche di una straordinaria umanità, dove ciascuno, nel dare del proprio peggio, cercherà di fare del proprio meglio.