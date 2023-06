Street Skateboarding Rome, nella Capitale tornano i campioni dello skate mondiale

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

La bellezza immortale del Colosseo, i pini di Roma e l'entusiasmo di centinaia di giovani atleti da ogni parte del mondo: nel Parco di Colle Oppio torna Street Skateboarding Rome, per una tappa delle qualificazioni verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

I GIOVANI TALENTI

Un grande evento che punta i riflettori sulla Capitale, in cui gareggeranno 275 atleti provenienti da 57 Paesi di tutti e cinque i continenti. Tra loro, i campioni della squadra italiana. Come la ventunenne Asia Lanzi, campionessa azzurra in carica, quattordicesima alle Olimpiadi di Tokyo. O Augustin Lautaro Aquila, classe 2001, quarantesimo del ranking internazionale. E si prevedono emozioni, con ogni concorrente chiamato a completare due manche da 45 secondi ciascuna, seguite da una fase di trick, tra flips acrobatici, scivolate e prese eseguite dai migliori skateboarder del mondo.

LO SKATE MONDIALE A ROMA

L'evento fa parte di un progetto congiunto tra la Federazione Internazionale World Skate, Sport e Salute e la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), sotto l'egida del CIO, e proseguirà anche nei prossimi anni, con la Capitale che ospiterà fino al 2025 una delle tappe del World Skateboarding Tour Street. Lo scopo è sempre quello di coniugare sport e salute, portandoli anche nel contesto urbano, per renderli semplici da fruire per tutti. Oltre che per riappropriarsi di aree delle città dimenticate, come ha sottolineato il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli:ha detto nel corso della conferenza di presentazione dell'evento nello skatepark di Colle Oppio. Ma senza dimenticare la centralità dello sport: