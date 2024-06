Su il sipario all’Arena di Verona. Con “La Grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità”

Le arie più belle dell’Opera italiana eseguite dalle stelle internazionali per una serata straordinaria che riapre la stagione estiva e apre il nuovo secolo dell’Arena di Verona. “Noi siamo 100%, anzi 101% pronti per l'inizio del 101° Arena di Verona Opera Festival 2024!” è lo ‘strillo’ sui profili social del teatro all’aperto più bello del mondo.

AUTORITA’ E VIP

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e almeno tre ministri, Gennaro Sangiuliano (Cultura), Adolfo Urso (Made in Italy e Imprese) e Guido Crosetto (Difesa): questa sera, i massimi rappresentanti delle istituzioni italiane saranno all'Arena di Verona per “La Grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità”, l'evento straordinario promosso dal Ministero della Cultura per celebrare l'arte del canto lirico italiano recentemente riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'Unesco. In platea ci saranno anche oltre 20 delegazioni Unesco e più di 60 ambasciatori dei paesi dove l'Opera è più amata. Tanti gli ospiti vip attesi: tra di loro gli attori Gabriele Lavia, Claudia Gerini, Pamela Villoresi, Fabio Testi, Jerry Calà, la cantante Iva Zanicchi e il giornalista televisivo Bruno Vespa.

CAST ECCEZIONALE SULLO STESSO PALCOSCENICO

Lo spettacolo si aprirà con il maestro Riccardo Muti, ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo, sul podio. Le più grandi stelle della lirica saranno protagoniste, eccezionalmente sullo stesso palcoscenico, nel teatro all'aperto più grande del mondo per cantare le pagine più belle dell'Opera: Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Juan Diego Flórez, Ludovic Tézier, Vittorio Grigolo, Luca Salsi, Eleonora Buratto, Francesco Meli e molti altri artisti, con la danza di Roberto Bolle e Nicoletta Manni. Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti condurranno il pubblico in un avvincente viaggio nell'Opera che ha fatto la storia della musica e dell'Italia. Il programma è altrettanto stellare: dal mondo di Guglielmo Tell e Norma, all'epopea verdiana e risorgimentale di Nabucco e Macbeth, alle pagine sinfoniche e corali grandiose da Mefistofele e Manon Lescaut. Poi nella seconda parte della serata la carrellata di brani d'opera più celebri di Puccini, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Mascagni, Leoncavallo, Giordano, interpretate da un cast irripetibile, diretto dal giovane maestro Francesco Ivan Ciampa.