Giorgio Panariello a RTL 102.5: “Nello show parliamo di futuro e di quello che ci riserva, ma anche di tutte le cose che non cambieranno mai”

Giorgio Panariello è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra, per presentare “E se domani…”, il nuovo show del comico. Si tratta di un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro. Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia. Ai microfoni di RTL 102.5, Giorgio Panariello ha raccontato: «Voglio utilizzare una frase di una canzone di Pierangelo Bertoli dove dice “Con un piede nel passato e lo sguardo dritto aperto nel futuro”. Parliamo di futuro, tenendo ben presente quello che andremo a perdere andando avanti nel tempo, quello che non dobbiamo perdere e anche le cose che non cambieranno mai, perché ci sono delle cose che non cambieranno mai secondo me e che rimarranno sempre così. Quindi esploriamo un po’ tutto quello che il futuro ci riserva e quello che ci fa lasciare anche, perché viviamo anche delle cose belle che è sempre difficile lasciare. Sto anche cercando di mettere a fuoco un personaggio che è un Elon Musk visionario che sta preparando il futuro su Marte». «Per realizzare i testi di questo spettacolo ho fatto una serie di incontri che sono diventati un podcast che uscirà a maggio e abbiamo incontrato gente visionaria, come Luca Iosica, con il quale abbiamo parlato della nuova tecnologia di comunicazione; con Padre Paolo Benanti, che è un frate francescano e il più grande esperto di IA in Italia; con Farinetti, che mi ha raccontato dell’agricoltura e del cibo del futuro. Quindi parlando con questa gente, alla fine di qualsiasi conversazione quando io faccio una domanda comune a tutti che è “Secondo voi, che cosa non cambierà mai?” E loro tutti quanti mi dicono “l’umanità”, cioè il nostro essere umano. Noi utilizzeremo sempre più le macchina, ma ci sarà sempre un essere umano dietro la macchina che gli dà l’input, perché le macchine non hanno ancora acquisito un loro pensiero» ha continuato il comico nel corso di “W L’Italia”.





Le tappe del tour

Da ottobre l’artista porterà questo nuovo spettacolo nei principali teatri, il via con un doppio appuntamento al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 4 e domenica 5 ottobre per poi proseguire in tutta Italia: Brescia, Chianciano Terme (SI), Roma, Grosseto, Torino, Napoli, Bari, Legnano (Mi), Lugano, Varese, Bassano del Grappa (VI), Padova, Montecatini (Pt), Firenze, Bologna e Trieste. «Dal 4 ottobre porteremo lo show in tutta Italia. Partiamo, per farmi stare tranquillo e rilassato, dal teatro Arcimboldi di Milano» ha aggiunto Giorgio Panariello in diretta su RTL 102.5.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.