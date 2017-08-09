Supercoppa Europea: Real Madrid Manchester United 2-1

Sesto titolo per Zidane alla guida delle merengues

Con un'autentica lezione di calcio e le reti di Casemiro (in sospetto offside) e di Isco il Real Madrid ha vinto ieri sera a Skopje la Supercoppa Europa ai danni del Manchester United. La squadra di Mourinho è riuscita a riaprire la partita con il gol di Lukaku al ’62 ma molti giocatori (come Pogba e Rushford) non sono riusciti ad essere convincenti nei momenti clou del match. L'anno d'oro del Real Madrid continua, e rischia di essere uguale, se non migliore, del 2016.





