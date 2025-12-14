Sydney, sparatoria di massa ad Hanukkah. “Attentato contro la comunità ebraica”

Una violenza cieca, nei giorni della celebrazione per la festa ebraica di Hanukkah. Erano da poco passate le 18 in Australia. Circa duemila le persone presenti sulla spiaggia di Bondi Beach, una delle più celebri di Sydney, per partecipare ad un evento per famiglie. All'improvviso, l'irruzione dei due attentatori, vestiti di nero, armati di fucili semiautomatici, che hanno iniziato a sparare all'impazzata. "Pensavamo fossero fuochi d'artificio” ha detto una testimone ad Abc News, raccontando scene di panico, alla ricerca di una via di fuga. Il bilancio, provvisorio, è di almeno dodici morti, tra cui il rabbino Eli Schlanger, e di ventinove feriti. Tra le vittime si conta anche uno dei criminali, immediatamente neutralizzati dalla Polizia. L'altro assalitore è in gravi condizioni.









LE INDAGINI

Le indagini sono in corso, anche per capire se ad entrare in azione sia stata anche una terza persona. Localizzato invece il mezzo utilizzato dal gruppo per spostarsi, su cui al momento stanno operando le unità per lo sminamento, per disinnescare diversi ordigni esplosivi, improvvisati, che sono stati trovati a bordo.









LA COMUNITÁ EBRAICA

Quel che sembra certo invece è che si sia trattato di un attentato terroristico che aveva come obiettivo la comunità ebraica. Immediata la reazione del presidente israeliano Isaac Herzog che ha parlato di un “crudele attacco contro gli ebrei” e ha esortato le autorità australiane a “combattere contro l'enorme ondata di antisemitismo che sta affliggendo” il Paese. “Il male che si è scatenato oggi a Bondi Beach è incomprensibile” ha affermato il primo ministro australiano Anthony Albanese, che si è rivolto anche ai cittadini intervenuti per fermare gli attentatori, come si vede in alcuni video, definendoli degli eroi. E parole di condanna e dolore stanno arrivando da tutto il mondo. Anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l'Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche” ha scritto sui social la premier, ribadendo la vicinanza del nostro Paese al popolo australiano.















