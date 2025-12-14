Sydney, sparatoria di massa ad Hanukkah. “Attentato contro la comunità ebraica”

Sydney, sparatoria di massa ad Hanukkah. “Attentato contro la comunità ebraica”

Sydney, sparatoria di massa ad Hanukkah. “Attentato contro la comunità ebraica” Photo Credit: Ansa / JEREMY PIPER

Ludovica Marafini

14 dicembre 2025, ore 13:30 , agg. alle 14:04

È accaduto sulla spiaggia di Bondi Beach. Ad agire due assalitori armati di fucile. Il bilancio è di almeno 12 morti e 29 feriti

Una violenza cieca, nei giorni della celebrazione per la festa ebraica di Hanukkah. Erano da poco passate le 18 in Australia. Circa duemila le persone presenti sulla spiaggia di Bondi Beach, una delle più celebri di Sydney, per partecipare ad un evento per famiglie. All'improvviso, l'irruzione dei due attentatori, vestiti di nero, armati di fucili semiautomatici, che hanno iniziato a sparare all'impazzata. "Pensavamo fossero fuochi d'artificio” ha detto una testimone ad Abc News, raccontando scene di panico, alla ricerca di una via di fuga. Il bilancio, provvisorio, è di almeno dodici morti, tra cui il rabbino Eli Schlanger, e di ventinove feriti. Tra le vittime si conta anche uno dei criminali, immediatamente neutralizzati dalla Polizia. L'altro assalitore è in gravi condizioni. 



LE INDAGINI

Le indagini sono in corso, anche per capire se ad entrare in azione sia stata anche una terza persona. Localizzato invece il mezzo utilizzato dal gruppo per spostarsi, su cui al momento stanno operando le unità per lo sminamento, per disinnescare diversi ordigni esplosivi, improvvisati, che sono stati trovati a bordo.



LA COMUNITÁ EBRAICA

Quel che sembra certo invece è che si sia trattato di un attentato terroristico che aveva come obiettivo la comunità ebraica. Immediata la reazione del presidente israeliano Isaac Herzog che ha parlato di un “crudele attacco contro gli ebrei” e ha esortato le autorità australiane a “combattere contro l'enorme ondata di antisemitismo che sta affliggendo” il Paese. “Il male che si è scatenato oggi a Bondi Beach è incomprensibile” ha affermato il primo ministro australiano Anthony Albanese, che si è rivolto anche ai cittadini intervenuti per fermare gli attentatori, come si vede in alcuni video, definendoli degli eroi. E parole di condanna e dolore stanno arrivando da tutto il mondo. Anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l'Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche” ha scritto sui social la premier, ribadendo la vicinanza del nostro Paese al popolo australiano. 





Argomenti

Australia
Bondi Beach
Hanukkah
Sidney

Gli ultimi articoli di Ludovica Marafini

Mostra tutti
  • Ucraina, la ricerca di un accordo prosegue. Ma è nuova tensione tra Mosca e la Nato

    Ucraina, la ricerca di un accordo prosegue. Ma è nuova tensione tra Mosca e la Nato

  • Al Liceo Giulio Cesare di Roma spunta la "lista degli stupri". Valditara, fatto grave da sanzionare

    Al Liceo Giulio Cesare di Roma spunta la "lista degli stupri". Valditara, fatto grave da sanzionare

  • A Milano l'ultimo saluto a Ornella Vanoni. Un addio nel segno della musica

    A Milano l'ultimo saluto a Ornella Vanoni. Un addio nel segno della musica

  • Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

    Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. L'omaggio di fan e amici

  • Maltempo, frana travolge le case nel goriziano, due persone sono disperse. Trecento gli sfollati

    Maltempo, frana travolge le case nel goriziano, due persone sono disperse. Trecento gli sfollati

  • Gae Aulenti, ha confessato Vincenzo Lanni: "Ho scelto a caso per colpire un simbolo del potere economico"

    Gae Aulenti, ha confessato Vincenzo Lanni: "Ho scelto a caso per colpire un simbolo del potere economico"

  • Milano, donna accoltellata alle spalle in Piazza Gae Aulenti. Le telecamere hanno ripreso un sospettato

    Milano, donna accoltellata alle spalle in Piazza Gae Aulenti. Le telecamere hanno ripreso un sospettato

  • Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

    Francesca Barra denuncia un sito in cui le donne vengono spogliate con l'intelligenza artificiale

  • Parigi, fermate due persone sospettate di far parte della banda del Louvre

    Parigi, fermate due persone sospettate di far parte della banda del Louvre

  • Rieti, l'assalto al pullman dei tifosi. Si indaga per omicidio volontario

    Rieti, l'assalto al pullman dei tifosi. Si indaga per omicidio volontario

Washington, sparatoria a due passi dalla Casa Bianca. In condizioni critiche i due agenti della Guardia Nazionale colpiti

Washington, sparatoria a due passi dalla Casa Bianca. In condizioni critiche i due agenti della Guardia Nazionale colpiti

Trump, l'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, è gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo

Terzo giorno in Turchia per Papa Leone, Prevost visita la Moschea Blu

Terzo giorno in Turchia per Papa Leone, Prevost visita la Moschea Blu

Il pontefice entra senza scarpe e sceglie di non pregare

Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

Sono almeno 128 i morti, circa duecento i dispersi, mentre le indagini proseguono. Sotto la lente le impalcature degli edifici in ristrutturazione e l'allarme antincendio