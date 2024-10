Taylor Swift è la musicista donna più ricca al mondo, superata Rihanna Photo Credit: agenziafotogramma.it

La cantante di Cruel Summer è ora valutata circa 1,6 miliardi di dollari

Taylor Swift è la musicista donna più ricca del mondo. La cantante di Cruel Summer è ora valutata circa 1,6 miliardi di dollari. Scalzata, dunque, dal secondo posto Rihanna, ferma - si fa per dire - a 1,4 miliardi con il suo impero Fenty, azienda di cosmetici e moda. La svolta di Taylor Swift La svolta per la Swift è avvenuta lo scorso anno, quando era entrata ufficialmente per la prima volta nella lista annuale dei miliardari di Forbes. La popstar di fama mondiale si era guadagnata un posto nell'elenco stilato dalla rivista economica americana grazie a un patrimonio del valore di 1,1 miliardi di dollari. Il peso dell'Eras tour Negli ultimi mesi la crescita di circa 500 milioni di dollari è legata in particolare al successo del suo Eras tour e alla sempre più alta popolarità del suo catalogo. Non a caso, la 34enne cantante di Shake it off detiene il record del più grande incasso di un tour, con oltre 2 miliardi di dollari per 125 spettacoli, ovvero circa 16 milioni di dollari a spettacolo. Sabato 13 e domenica 14 luglio 2024 le tappe italiane, allo stadio San Siro di Milano, ovviamente sold out. Come anticipato, a pesare sull'aumento della fortuna della Swift c'è anche il catalogo, che è stato valutato 600 milioni di dollari. Cifre monstre alle quali vanno aggiunte i 600 milioni in diritti d'autore e i circa 125 milioni in beni immobili (lussuose case e ville di proprietà, da Los Angeles a Nashville, da New York City al Rhode Island). Rihanna resta la musicista donna più ricca di tutti i tempi Rihanna, 36 anni, conserva comunque il titolo di 'Musicista donna più ricca di tutti i tempi', in quanto il suo patrimonio netto una volta aveva una valutazione massima di 1,77 miliardi di dollari. La cantante di Love story è anche classificata al numero 2 nella lista generale dei musicisti più ricchi, con Jay-Z che occupa il primo posto grazie al suo valore stimato di 2,5 miliardi di dollari.

