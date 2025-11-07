Tennis, allenamento con selfie: Sinner - Alcaraz virali sui social grazie ad una foto

07 novembre 2025, ore 15:45
Fra i primi commenti quello di un altro big del tennis azzurro, Matteo Berrettini, che scrive uno scherzoso "bravini"
Manca pochissimo alle Nitto Atp Finals di Torino - che RTL 102.5 vi racconterà in diretta con i nostri inviati all'Inalpi Arena. Al via gli allenamenti: due ore in campo per Alcaraz e Sinner, la sfida da numeri 1. La sfida delle sfide. Lo scatto sui social dopo l'allenamento di questa mattina diventa subito virale.
Rivali sul campo, ma amici quando posano la racchetta: così inizia un lancio Ansa che racconta il selfie tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, fatto al termine dell'allenamento sul campo centrale delle Atp Finals, e che l'atleta spagnolo ha postato sul suo profilo Instagram, taggando il tennista azzurro. Due volti sorridenti e il pollice alzato dell'altoatesino per uno scatto che in un'ora ha collezionato più di 1.850 like.
A corredo della foto nessuna parola, ma alcune emoji molto chiare: quella del numero 1 con a fianco due spade incrociate, a simboleggiare lo scontro che i due ingaggeranno nei prossimi giorni non solo per aggiudicarsi il torneo, ma anche il primo posto nella classifica mondiale di fine anno. E accanto a queste le emoji della bandiera italiana e spagnola con in mezzo quella della stretta di mano. Fra i primi commenti quello di un altro big del tennis azzurro, Matteo Berrettini, che scrive uno scherzoso "bravini".
IL RACCONTO DELLE NITTO ATP FINALS ALLA RADIO
Dal 9 al 16 novembre, RTL 102.5 sarà la radio ufficiale delle Nitto ATP Finals, l’evento tennistico che andrà in scena alla Inalpi Arena di Torino e che avrà tra i protagonisti Sinner e Alcaraz. Insieme a Radio Zeta e Radiofreccia, la prima radiovisione d’Italia racconterà in diretta il torneo con un ricco palinsesto di programmi, collegamenti, contenuti digitali e dj set al Fan Village.
Gli speaker Francesco Fredella, Cecilia Songini, Luigi Provenzani e Nicolò Pompei seguiranno da vicino le partite e l’atmosfera della competizione, trasmettendo dal radio truck di RTL 102.5. Gli aggiornamenti e le curiosità dal campo saranno al centro di collegamenti in diretta e dei notiziari, con il contributo del giornalista sportivo Massimo Caputi e della redazione news diretta da Ivana Faccioli. La copertura proseguirà anche sui canali social del gruppo, dove non mancheranno dirette TikTok e retroscena dal backstage torinese.
