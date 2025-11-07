Tennis, allenamento con selfie: Sinner - Alcaraz virali sui social grazie ad una foto

Tennis, allenamento con selfie: Sinner - Alcaraz virali sui social grazie ad una foto

Tennis, allenamento con selfie: Sinner - Alcaraz virali sui social grazie ad una foto

Francesco Fredella

07 novembre 2025, ore 15:45

Fra i primi commenti quello di un altro big del tennis azzurro, Matteo Berrettini, che scrive uno scherzoso "bravini"

Manca pochissimo alle Nitto Atp Finals di Torino - che RTL 102.5 vi racconterà in diretta con i nostri inviati all'Inalpi Arena. Al via gli allenamenti: due ore in campo per Alcaraz e Sinner, la sfida da numeri 1. La sfida delle sfide. Lo scatto sui social dopo l'allenamento di questa mattina diventa subito virale. 

Rivali sul campo, ma amici quando posano la racchetta: così inizia un lancio Ansa che racconta il selfie tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, fatto al termine dell'allenamento sul campo centrale delle Atp Finals, e che l'atleta spagnolo ha postato sul suo profilo Instagram, taggando il tennista azzurro. Due volti sorridenti e il pollice alzato dell'altoatesino per uno scatto che in un'ora ha collezionato più di 1.850 like.

A corredo della foto nessuna parola, ma alcune emoji molto chiare: quella del numero 1 con a fianco due spade incrociate, a simboleggiare lo scontro che i due ingaggeranno nei prossimi giorni non solo per aggiudicarsi il torneo, ma anche il primo posto nella classifica mondiale di fine anno. E accanto a queste le emoji della bandiera italiana e spagnola con in mezzo quella della stretta di mano. Fra i primi commenti quello di un altro big del tennis azzurro, Matteo Berrettini, che scrive uno scherzoso "bravini". 

IL RACCONTO DELLE NITTO ATP FINALS ALLA RADIO

Dal 9 al 16 novembre, RTL 102.5 sarà la radio ufficiale delle Nitto ATP Finals, l’evento tennistico che andrà in scena alla Inalpi Arena di Torino e che avrà tra i protagonisti Sinner e Alcaraz. Insieme a Radio Zeta e Radiofreccia, la prima radiovisione d’Italia racconterà in diretta il torneo con un ricco palinsesto di programmi, collegamenti, contenuti digitali e dj set al Fan Village.

Gli speaker Francesco Fredella, Cecilia Songini, Luigi Provenzani e Nicolò Pompei seguiranno da vicino le partite e l’atmosfera della competizione, trasmettendo dal radio truck di RTL 102.5. Gli aggiornamenti e le curiosità dal campo saranno al centro di collegamenti in diretta e dei notiziari, con il contributo del giornalista sportivo Massimo Caputi e della redazione news diretta da Ivana Faccioli. La copertura proseguirà anche sui canali social del gruppo, dove non mancheranno dirette TikTok e retroscena dal backstage torinese. 

LEGGI ANCHE - Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

Argomenti

Alcaraz
Atp tennis
Jannik Sinner
Nitto atp tennis
torino

Gli ultimi articoli di Francesco Fredella

Mostra tutti
  • Una lotteria dell'"altromondo": in palio un posto al cimitero vicino a

    La "Lotteria dell'altro mondo": si vince il riposo eterno accanto a Jim Morrison o Oscar Wilde

  • Irene Pivetti dalla Fagnani: "Ipotesi carcere? Non accadrà". Botta e risposta a "Belve"

    Irene Pivetti dalla Fagnani: "Ipotesi carcere? Non accadrà". Botta e risposta a "Belve"

  • Amedeo Goria senza freni: "Voglio quel quadro di De Chirico che fu di mio padre"

    Amedeo Goria senza freni: "Voglio quel quadro di De Chirico che fu di mio padre"

  • Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

    Belve, Irene Pivetti rompe il silenzio: botta e risposta con la conduttrice. Ecco cosa andrà in onda...

  • "C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

    "C'eravamo tanto amati": finisce la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti

  • L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

    L'estate di San Martino: ecco perché le temperature sono così alte. Cosa accadrà nei prossimi giorni?

  • Crollo Torre dei Conti a Roma, il Prefetto: "L'operaio sotto le macerie è vivo"

    Crollo Torre dei Conti a Roma, il Prefetto: "L'operaio sotto le macerie è vivo"

  • Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli

    Roma, crollo ai Fori imperiali: grave l'operaio ferito. Sul posto il sindaco Gualtieri e il ministro Giuli

  • Che cosa c'è su Gente? Fiorello diventa nonno. Ecco Tutte le anticipazioni

    Che cosa c'è su Gente? Fiorello diventa nonno. Ecco Tutte le anticipazioni

  • Maradona, la leggenda del calcio mondiale: ecco nel giorno del suo compleanno come lo ricorda Napoli

    Maradona, la leggenda del calcio mondiale: ecco nel giorno del suo compleanno come lo ricorda Napoli

L'Italia batte 3-0 Israele e si assicura un posto ai playoff di qualificazione ai prossimi mondiali

L'Italia batte 3-0 Israele e si assicura un posto ai playoff di qualificazione ai prossimi mondiali

Ad Udine, in uno stadio blindato e con scontri in città poco prima del match, la squadra di Gattuso con una doppietta di Retegui ed un gol di Mancini conquista l'aritmetica certezza degli spareggi

Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1

Serie A, Napoli-Inter 3.1, Udinese-Lecce 3-2, Parma-Como 0-0, Cremonese-Atalanta 1-1

Il Napoli batte l'Inter e si prende la testa della classifica ma perde De Bruyne per infortunio muscolare, l'Udinese vince con il Lecce, pareggio tra Parma e Como e Cremonese-Atalanta, con il primo gol italiano di Vardy

Sinner trionfa al Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo

Sinner trionfa al Masters 1000 di Parigi e torna numero uno al mondo

Il tennista italiano ha battuto in finale il canadese Felix Auger-Aliassime 6-4 7-6 e conquistato il torneo parigino