Tennis, parla il ministro dello Sport Abodi: "Atp finals italiane fino al 2030"

Il conto alla rovescia è iniziato, le Nitto Atp Finals - in programma alla Inalpi Arena dal 9 al 16 novembre - anche quest'anno saranno raccontate dal Gruppo RTL 102.5 in diretta da Torino. Sinner è già arrivato nella città piemontese e ieri ha palleggiato per mezz’ora con il diciottenne ceco Maxim Mrva, classe 2007, già numero 355 del ranking.

LE PAROLE DEL MINISTRO ABODI

"Le Atp Finals saranno italiane fino al 2030 e questo è il dato più importante, così come sarà importante che si inizi il nuovo quinquennio a Torino, che si è meritata la conferma. Che si spostino a Milano più avanti è un tema che per ora passa in secondo piano. E' una scelta che farà poi la Federazione con l'Atp e noi potremo non solo assistere, ma dare il nostro supporto così come abbiamo già fatto soprattutto perché rimanessero italiane per altri cinque anni". Sono queste le parole all'Adnkronos del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

"Torino e la regione Piemonte hanno meritato una continuità non solo come risarcimento delle prime due edizioni che sono state indubbiamente condizionate dal Covid, ma che comunque sono state ottimamente gestite dalla Federtennis -aggiunge Abodi- anche grazie alla collaborazione con Sport e Salute che ha dato un contributo molto importante per ottenere queste finali e poi per gestirle in questi anni, a supporto della Federazione. Dopo qualche fibrillazione nei mesi scorsi, determinata dall'interpretazione di un articolo del Decreto Sport che ha stabilito le linee di indirizzo della collaborazione tra Fitp e Sport e Salute per le Finali fino al 2030, è stata ritrovata l'armonia tra i due soggetti che hanno chiuso l'accordo per i prossimi anni degli Internazionali d'Italia e chiuderanno nei prossimi giorni anche quello per le Finals, sul presupposto che insieme, ognuno nel proprio ruolo, si possa crescere ulteriormente. Sarà possibile promuovere sempre più efficacemente la diffusione del tennis, contribuire a migliorare gli impianti e ampliare la presenza di tennis, padel e pickleball nei programmi scolastici. Sono felice di aver contribuito a ritrovare quella sintonia necessaria per presentarsi alla sfida delle Atp Finals, e non solo, con la necessaria coesione".



