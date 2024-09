Tennis and Friends, il governatore Cirio a RTL 102.5: “Ius Scholae? Se li formiamo dobbiamo pretendere che diventino italiani”

Secondo giorno di sport, divertimento e salute in Piazza Castello a Torino, dove da ieri si è aperta la quattordicesima edizione del “Tennis and Friends - Sport e Salute” , la manifestazione che porta personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport sui campi con lo scopo di intrattenere la cittadinanza e promuovere l’importanza della prevenzione . Dopo una prima giornata di attività dedicate soprattutto ai più piccoli, con protagonisti personaggi del calibro di Andrea Vavassori - il grande campione azzurro reduce dai successi in Coppa Davis e agli US Open-, oggi si sono svolte le inaugurazioni ufficiali nella bellissima piazza di fronte ai Musei Reali, alla presenza delle istituzioni e di una nutrita folla che ha approfittato della mattina di sole per curiosare tra gli stand dell’evento.

Il presidente della Regione Piemonte ai microfoni di RTL 102.5

Dopo il taglio del nastro, il governatore della Regione, Alberto Cirio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della nostra emittente:

- Presidente, un bilancio della manifestazione?

- “Questo è un grande evento, ormai sono anni che lo ospitiamo, si fa tanta prevenzione, si fa anche cultura della prevenzione. C’è un dato da ricordare a tutti: su ogni 100 lettere che noi mandiamo per una visita preventiva nelle fasce di rischio, soltanto 60 cittadini partecipano. 40 non rispondono. Loro rischiano di aggravarsi e di essere dopo in difficoltà, in situazione di urgenza mettendo sotto stress il sistema sanitario. Quindi Tennis & Friends è un’iniziativa utile innanzitutto per tutelare la vita e la salute e poi per tutelare anche un servizio che deve essere più efficiente, perché la sanità pubblica deve essere più efficiente”.

- In questi giorni, nei panel ospitati qui in Piazza, si parla anche tanto di alimentazione. Lei ha un noccioleto e abbiamo letto che è stato danneggiato da un agricoltore. Ci racconta cos’è successo?

- "Nulla di grave. Io sono anche un cittadino, nel senso che ho la mia vita privata. Soprattutto io ho un lavoro, un’azienda agricola, il mio mestiere, non un hobby. Un lavoro che arriva dai miei nonni, dalla cultura contadina delle mie Langhe, e ho alcuni noccioleti in quel territorio. Ho subito un gesto da parte di una persona che poi si è scusata. Ho capito che era in un momento complesso. Possiamo sbagliare tutti nella vita… tutto risolto".

- Parliamo anche del suo partito: Forza Italia cresce nei sondaggi. Vuol dire che forse la strategia di Tajani che si sta smarcando un po’ dalla maggioranza sta funzionando, no?

- "No, non è uno smarcamento. Noi siamo fedeli al centrodestra perché è un’invenzione di Silvio Berlusconi, figuriamoci se lo mettiamo in discussione. Noi siamo convinti, però, che non siamo tutti la stessa cosa, altrimenti saremmo un partito unico. Quindi è corretto, senza ricercare maggioranze diverse, porre i temi per avere un centrodestra moderno e che si ponga anche con un’ottica riformista. Questo è il motivo per cui abbiamo abbracciato la scelta dello ius scholae che, peraltro, non è nei programmi di governo, quindi non inciderà sulle nostre maggioranze. Crediamo da sempre che la scuola, per chi la frequenta per dieci anni, possa essere davvero una forma di integrazione. Glielo dico anche da pragmatico sabaudo, come sono io. Ricordo che Berlusconi in persona me lo disse: se lo Stato investe soldi pubblici per formare dei ragazzi e delle ragazze che vanno a scuola e che con profitto superano gli esami, sarebbe folle permettere che questi vadano via. Anzi, dovremmo pretendere che diventino italiani".