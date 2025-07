Istat, diminuiscono gli under 16 a rischio povertà o esclusione sociale

Come stanno gli adolescenti nel nostro Paese? Dal punto di vista economico, il 26,7% dei bambini e ragazzi di età inferiore a 16 anni rischia di ritrovarsi in una condizione di povertà o esclusione sociale. Un dato che, seppur preoccupante, configura una situazione in netto miglioramento rispetto alla rilevazione del 2021, quando la percentuale raggiungeva un valore più alto di circa 3 punti. Rimangono rilevanti, tuttavia, le differenze territoriali, con i territori del Sud Italia più in difficoltà rispetto agli altri.





I dati Istat

A scattare una fotografia dello stato di salute economica (e non solo) degli under 16 è l’Istat, in un recente report dedicato proprio alle condizioni di vita di bambini e ragazzi. Come è facilmente immaginabile, sono i minori che vivono in famiglie monogenitore con 2 o più figli ad affrontare il rischio di povertà o esclusione sociale più alto: si parla di circa il 53,3% del totale (dato in peggioramento di oltre 13 punti rispetto al 2021). Questa situazione si complica a seconda se ad accudire il/la bambino/a sia solo il padre o la madre. Nel primo caso il rischio è del 30,9%; una percentuale che sale al 48,9% nel secondo caso. Sullo sfondo si innestano dunque altri problemi, in primis quello del cosiddetto “gender pay gap”, la differenza sostanziale tra le retribuzioni destinate a dipendenti uomini e donne. Il rischio stimato si abbassa sensibilmente quando facciamo riferimento a minori che vivono con entrambi i genitori e almeno un fratello (26,2%, in miglioramento rispetto a quattro anni fa).