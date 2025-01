Tennis. Troppo Sinner per Zverev, l'italiano batte il tedesco 6-3, 7-6, 6-3 e trionfa anche agli Open d'Australia

Straordinario Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha bissato il successo dello scorso anno, a Melbourne, nella finale del singolare maschile degli Open d'Australia 2025 , battendo in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3, il tedesco Alexander Zverev, secondo, dopo di lui, nella classifica Atp. Un match che non è stato quasi mai in bilico : troppo Sinner per Zverev . L'azzurro è stato, da subito, dentro la partita e non ha mai dato l'impressione di poter perdere questa finale. Per Sinner è il terzo successo in uno slam, dopo quelli agli Us Open 2024 e, nella scorsa edizione, qui in Australia.





