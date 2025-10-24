Terremoto in provincia di Avellino, Piantedosi: "Siamo in costante contatto con il prefetto"

Un terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino, alle 14:40 di oggi. Lo comunica è il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La profondità del sisma è di 16 km. La scossa, come si apprende dalle agenzie, è stata avvertita anche nel Napoletano.

Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è in costante contatto con il Prefetto di Avellino e segue con attenzione l'evolversi della situazione dopo la scossa di terremoto che ha colpito la provincia. Il Ministro è stato informato che al momento non risultano danni a persone o immobili.

SCUOLE EVACUATE

Diverse scuole sono state evacuate per precauzione in provincia di Avellino a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.6 con epicentro a Grottolella. Tra queste, l'istituto "Guido Dorso" proprio a Grottolella e il "Regina Margherita" di Avellino, assieme ad altre scuole materne ed elementari che svolgono il tempo pieno.

Tantissime le telefonate arrivate alla centrale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco anche se, come ha spiegato il comandante Mario Bellizzi, "non si segnalano danni di sorta". Sono comunque stati avviati una serie di sopralluoghi in edifici pubblici e privati e, sempre in via precauzionale, la Prefettura di Avellino ha attivato tutte le procedure previste e preallaertato il Centro coordinamento soccorsi.

IL POST SU X DEI VIGILI DEL FUOCO

"Non sono pervenute al momento alla sala operativa dei vigili del fuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni". Lo rendono noto, con un post su X, i vigili del fuoco relativamente alla scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata dall'Ingv alle 14.40 nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino.



