The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni da Livorno

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Livorno, l’inizio di questo nuovo viaggio straordinario, che lo porterà in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 110 concerti in 42 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Siamo solamente al quarto volo e si aggiunge ai 156 dei voli precedenti. Da un lato dà speranza di andare lontano, dall’altra è agghiacciante perché è un numero che non finisce mai. Oggi sono in una traiettoria di volo privata, tra Livorno e Montecatini, e fino ad adesso il percorso è molto interessante. Ho abbastanza preso il ritmo, bisognerebbe pensare questo tour come un’impresa sportiva perché richiede quasi una tabella di marcia precisa. Ho fatto due date a Livorno e le prossime saranno a Montecatini, tra l’altro al teatro Verdi sono molto legato perché presentai per la prima volta “La vita è adesso” nel 1985 in una trasmissione televisiva. Quindi è una sorta di ritorno in un teatro che mi ha portato fortuna» L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





Le domande degli ascoltatori

«Entrare nei teatri mi dà un’emozione grande e un senso di soggezione. Io ho cominciato a frequentare i teatri lirici nel 2001 e fu la mia prima esperienza in questi luoghi. L’Italia vanta questo patrimonio incredibile e ci sono almeno 60 teatri molto importanti e capienti. Sono contento che le persone che seguono il mio giro possano apprezzare queste meraviglie teatrali… Quasi tutti i miei giri dal vivo nascono da un’idea, da un progetto iniziale. Il primo giro di una certa importanza è stato “Alé-oó”, che è stato uno dei primi tour negli stadi… Io quando parlo con qualcuno sono un uomo qualunque, chiedo alle persone come stanno e mi interesso. Non ho questa smania di parlare di me. Il nostro è un lavoro che non si finisce mai di fare, può essere che alle 2 o 3 di notte incontri qualcuno che ti chiede di fermarti a parlare per un attimo e che magari aspetta da tutta la vita quel momento. Il timore è solo quello di deludere se l’incontro è molto breve, di non essere sufficientemente gentili o essere troppo accondiscendenti fino ad arrivare a essere un po’ falsi. Io credo di continuare ad essere una persona qualunque, ho avuto qualche esaltazione da palco ma non ho mai benedetto le folle» ha risposto Claudio Baglioni alle domande degli ascoltatori.





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

