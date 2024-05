The Kolors presentano a RTL 102.5 “Karma”: «È nata in un momento di gioia e soddisfazione dopo il nostro primo Forum»

The Kolors sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare il loro ultimo singolo, dal titolo “KARMA”. Ad annunciare l’uscita della nuova canzone sono stati proprio i tre artisti, che sui loro profili social hanno pubblicato uno spoiler della canzone, direttamente dal loro studio di registrazione.

KARMA

Con “KARMA”, The Kolors esplorano nuovi territori degli anni ‘80: un brano double tempo fortemente ispirato dal mondo degli A-ha e di Michael Sembello, che svela un’altra sfumatura della loro palette. Ai microfoni di RTL 102.5, la band ha raccontato la nascita di “KARMA”: «Questo pezzo nasce in un momento di particolare gioia. L’abbiamo scritta la notte dopo il nostro concerto al Forum di Assago ad aprile. Eravamo carichissimi di adrenalina perché era il nostro primo forum ed eravamo super orgogliosi e fieri. Siamo rimasti insieme fino a notte fonda, abbiamo ordinato tantissimo cibo e abbiamo suonato in modo spensierato. Ci siamo accorti che ci mancava un pezzo “double tempo” nella scaletta, ovvero un pezzo scritto a 80bpm ma suonato a 160, che richiama gli anni ‘80. Noi citiamo spesso quella decade perché ci rappresenta di più. Volevamo fare una cosa alla “Take on me” e abbiamo iniziato a scrivere tutte le melodie. Dopo pochi giorni è diventata “KARMA”». E proprio quei bpm portano con sé quella spensieratezza e quella malinconia tipiche dell’estate, che ci fa vivere alcune delle esperienze più belle della nostra vita. Anche il videoclip del nuovo inedito richiama quegli anni e durante The Flight i tre componenti della band rivelano: «Potrebbe diventare il nostro videoclip preferito. Eravamo in centro a Roma e abbiamo voluto citare una trasmissione molto famosa capitanata da Fiorello, che si svolgeva in piazza e faceva cantare le persone. Noi abbiamo fatto la parte dei concorrenti. Si sente l’influenza degli anni ’80 e ‘90, ma è tutto declinato ai giorni nostri: noi facciamo lo stesso nelle canzoni».

TOUR EUROPEO

E dopo il sold out del concerto al Forum di Assago di Milano, The Kolors sono pronti a partire per il loro primo tour europeo, “The Kolors European Tour 2024/25”, che partirà il 26 giugno da Roma, dall'Auditorium Parco della Musica – Cavea, e vedrà Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei principali festival e nelle più importanti arene europee. In merito a questa avventura, i tre artisti raccontano: «Siamo felici perché questo è il nostro primo tour europeo ed è quello che abbiamo sempre sognato di fare dalla prima volta che ci siamo messi in studio. Ci chiedevamo se mai ci saremmo riusciti. Sapere che sta per accadere è bellissimo. L’anno scorso allo stadio di Zurigo è stato un momento assurdo. Tutto lo stadio cantava “Italodisco” e, appena finito, abbiamo beccato il nostro fonico a piangere per l’emozione. È stato un momento surreale, bellissimo». Il tour, che partirà a maggio, toccherà, oltre all’Italia, Paesi come Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia e Belgio. I biglietti per “THE KOLORS EUROPEAN TOUR 2024/25”, prodotto da ColorSound, sono disponibili su www.ticketone.it/artist/the-kolors/ .