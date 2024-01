The Weeknd, in arrivo il nuovo album, l'ultimo con questo nome: "Ho detto tutto quello che potevo dire"

La trilogia sta per completarsi. The Weeknd è infatti pronto a chiudere il cerchio aperto con gli album “After Hours” e “Dawn FM”, usciti rispettivamente nel 2020 e nel 2022. Lo ha annunciato la superstar canadese, al secolo Abel Tesfaye, che sui social ha postato le copertine dei primi due dischi seguite da una immagine a sfondo nero su cui campeggia un punto interrogativo, dietro cui si celerebbe un nuovo disco. Il progetto in arrivo sarà anche l’ultimo targato “The Weeknd”.

THE WEEKND, L'ULTIMO ALBUM SOTTO PSEUDONIMO

In principio fu “Trilogy”, l’album compilation del 2012 che racchiudeva i primi tre mixtape dell’artista da oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Adesso Abel è pronto a chiudere il capitolo The Weeknd con un album che conclude la triade iniziata con “After Hours” – che conteneva i singoli “Blinding Lights” e “Save Your Tears”, rispettivamente i più venduti del 2020 e del 2021 – e “Dawn FM”. “Farò ancora musica, forse come Abel, forse come The Weeknd. Ma voglio uccidere questo personaggio. E lo farò. Alla fine. Sto sicuramente cercando di liberarmi di quella pelle e di rinascere”, aveva rivelato l’artistaa maggio dello scorso anno, aggiungendo: “L’album a cui sto lavorando ora è probabilmente il mio ultimo urrà come The Weeknd. È qualcosa che devo fare. Come The Weeknd, ho detto tutto quello che potevo dire”. Nulla ancora è dato sapere sulla data di uscita di questo nuovo progetto.