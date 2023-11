“The woman in me” arriva in libreria: Britney Spears racconta alti e bassi della sua carriera Photo Credit: agenziafotogramma.it

Il memoir della performer 41enne racconta la vicenda che l’ha vista protagonista nella lotta contro la “conversatorship” , ossia la tutela legale che il padre James Parnell Spears ha avuto nei confronti della figlia a partire dal 2008. Il padre della cantante ha ottenuto questo potere dopo il primo breakdown pubblico della figlia, che l’ha portata a soffrire anche di problemi di salute. La tutela, che inizialmente era stata prevista come temporanea, si è prorogata fino al 22 agosto di quest’anno . La conservatorship ha tolto alla performer la facoltà di decidere della propria vita sotto ogni punto di vista: economico, commerciale e relazionale. Senza permesso del padre era impossibilitata a guidare, votare, sposarsi e anche gestire i propri social media . Le persone che si sono schierate in difesa di Britney Spears hanno dato vita ad un movimento denominato “ #FreeBritney ” , che lo scorso agosto ha celebrato la riconquista della libertà della pop star.

Le vicende personali e professionali di Britney Spears hanno sempre fatto discutere negli ultimi anni. La cantante statunitense ha vissuto momenti difficili che sono sempre stati sotto i riflettori dell’opinione pubblica. Ora, però, sarà Britney stessa a raccontare la sua versione dei fatti in “The woman in me”, il libro che è uscito in Italia con Longanesi.

La dedica del libro

Le quasi trecento pagine del libro sono dedicate ai due figli adolescenti ma anche ai fan: "Avrete il mio cuore e la mia gratitudine per sempre. Questo libro è per voi". L’autobiografia “The woman in me” racconta i vizi dello star system e il backstage dei grandi successi di Britney narrati proprio da lei. La cantante mette in luce quelli che sono i meccanismi dell’industria musicale, in grado di portare al picco del successo personaggi pubblici, ma anche di distruggerli in un attimo.

La relazione dolorosa con Justin Timberlake

Vengono anche raccontate le relazioni turbolente che la cantante ha avuto: quella attuale con il marito Kevin Federline, quella passata con Colin Farrell e la più celebre con Justin Timberlake.. Il racconto è intimamente sincero sui temi che hanno toccato la vita di Britney: libertà, maternità, sopravvivenza, fallimento e successo.