Tifoso milanista accoltellato a Bologna dopo la partita, è grave

Tifoso milanista accoltellato a Bologna dopo la partita, è grave

Tifoso milanista accoltellato a Bologna dopo la partita, è grave

Redazione Web

09 dicembre 2019, ore 01:30

All' uscita dello stadio sarebbe scoppiata una lite fra supporter rossoneri

Un tifoso del Milan è stato accoltellato all’addome all’uscita del settore ospiti dello stadio Dall’Ara di Bologna, al termine della partita. Secondo i primi accertamenti, sarebbe scoppiata una lite fra tifosi del Milan e durante il deflusso ci sarebbe stato l’accoltellamento. È stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, mentre sono in corso le indagini della Polizia per chiarire i contorni della vicenda.

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