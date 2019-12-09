Tifoso milanista accoltellato a Bologna dopo la partita, è grave

09 dicembre 2019, ore 01:30
All' uscita dello stadio sarebbe scoppiata una lite fra supporter rossoneri
Un tifoso del Milan è stato accoltellato all’addome all’uscita del settore ospiti dello stadio Dall’Ara di Bologna, al termine della partita. Secondo i primi accertamenti, sarebbe scoppiata una lite fra tifosi del Milan e durante il deflusso ci sarebbe stato l’accoltellamento. È stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, mentre sono in corso le indagini della Polizia per chiarire i contorni della vicenda.
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