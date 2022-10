Rivelazione del Times, Putin starebbe preparando un test nucleare al confine ucraino

Cresce la tensione, Vladimir Putin starebbe preparando le forze armate russe per un test nucleare che dovrebbe essere effettuato ai confini dell'Ucraina. La notizia è stata diffusa dal giornale britannico Times, facendo riferimento a un rapporto dell’intelligence inviato dalla Nato agli Stati membri dell’Allenza Atlantica. Nel documento, tra un ventaglio di possibili azioni che potrebbe mettere in campo Mosca, figura il test di un drone sottomarino, denominato Poseidon, equipaggiato con una testata atomica. Nella mente di Putin vi sarebbe, dunque, l’idea di spaventare l’Occidente con una dimostrazione di forza? Secondo una fonte di alto livello, citata dal Times, sarebbe stato anche individuato il luogo in cui il Cremlino vorrebbe fare ricorso a un ordigno atomico tattico, vale a dire il Mar Nero. Non viene, comunque, esclusa la possibilità che Putin possa utilizzare l’opzione nucleare sul territorio ucraino al confine con la Russia, rischiando di colpire anche il proprio territorio. La replica del Cremlino. La Russia non vuole prendere parte alla retorica nucleare dei media e dei politici occidentali. Così il portavoce Dmitry Peskov.





Il mistero del treno in viaggio verso l’Ucraina

In Russia è stato avvistato un treno merci con a bordo un equipaggiamento militare specializzato, associato alla divisione armata nucleare segreta del Ministero della Difesa russo. La notizia è stata diffusa dalla stampa britannica. Il convoglio si sta dirigendo, dal centro del Paese, verso il confine ucraino. Secondo l'analista polacco Konrad Muzyka, citato dal Times, la Russia potrebbe optare per una esercitazione di deterrenza strategica. Andrew Futter, professore dell'Università di Leicester ed esperto di armi atomiche, ha parlato invece di un avvertimento che Putin vuole lanciare all’Occidente. Secondo la Cia, Putin se messo alle strette potrebbe diventare abbastanza pericoloso e sconsiderato. Lo ha detto chiaramente, in un'intervista, il direttore dell’Agenzia, Bill Burns.





Zelensky, non si negozia con Putin

Promulgato a Kiev un decreto per impedire qualsiasi negoziato con Mosca e per rafforzare la difesa del Paese. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha ratificato la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale del 30 settembre. Non sarà quindi più possibile aprire un dialogo con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, per porre fine al conflitto in atto.