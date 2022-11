Tiziano Ferro diventa papà: sono arrivati Margherita e Andres, l'annuncio commosso del cantante è su Instagram

Fiocco rosa e fiocco azzurro in casa Ferro-Allen



''Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita e' appena iniziata. Ma anche la nostra''. Lo scrive sui social Tiziano Ferro a corredo di una foto in bianco e nero in cui appare felice con suo marito Victor Allen, abbracciato ai due bambini.

Richiesta di privacy e tutela dell'intimità

Tiziano Ferro ha spiegato che: ''Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" - e soprattutto "se" - condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E' un diritto insindacabile. Grazie per l'amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene T, V, M, A'', firmando con le iniziali dei loro nomi, a conclusione del post. Tiziano Ferro non ha chiarito quali siano state le modalità con cui è iniziato il percorso genitoriale (adozione, procreazione assistita/maternità surrogata), ma ha precisato di voler tenere questo dettaglio per sé chiedendo ai fan di rispettare la privacy dei due bambini. Tiziano e Victor sono sposati dall'estate del 2019: due le cerimonie civili, una che si è tenuta il 25 giugno negli Stati Uniti e una invece celebrata il 13 luglio in Italia, a Sabaudia, in provincia di Latina, città di cui il cantante è originario: anche in quel caso l'annuncio del lieto evento era stato dato da Tiziano Ferro attraverso il proprio profilo Instagram.