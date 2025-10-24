Tiziano Ferro presenta il nuovo album “Sono Un Grande” a RTL 102.5

Tiziano Ferro è stato ospite del programma The Flight su RTL 102.5, insieme a Matteo Campese e La Zac, per presentare SONO UN GRANDE, il nuovo album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro.

«Il titolo di questo album è “Sono un grande”. Penso di non averlo mai detto prima in vita mia. Ma a un certo punto, certe cose devi anche imparare a dirtele. Non puoi continuare a dare per scontato che le cose vadano bene solo perché hai fortuna. A volte siamo noi a farle andare bene le cose. Io vengo da una generazione in cui la meritocrazia te la devi guadagnare prima ancora di poterla nominare. E quando finalmente ci arrivi, perché te lo sei meritato, è passato così tanto tempo che ti sei dimenticato di riconoscertelo. Sul vinile, nella grafica del titolo c’è una frattura, perché è proprio quella crepa che ti rende il grande che sei. È bello poterlo dire adesso, in un momento in cui il body positivity e la libertà di espressione ci insegnano a manifestare le cose, a dirle. Ed è una fortuna, perché finalmente c’è uno spazio in cui ti senti protetto nel farlo. Se l’avessi detto dieci anni fa, mi avrebbero preso per matto», racconta Tiziano Ferro a RTL 102.5.

IL NUOVO ALBUM

SONO UN GRANDE, il nuovo album di Tiziano Ferro uscito oggi, 24 ottobre, arriva a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro e contiene undici tracce in cui il cantautore mette in musica emozioni, esperienze e riflessioni, con la sincerità spiazzante alla quale, in venticinque anni di carriera, ha abituato il suo pubblico. A RTL 102.5 l’artista racconta: «Quando si tratta di musica, o porti in scena un disco che parla davvero di te, oppure è meglio non farlo, come si faceva ai miei inizi. Si aspettava tra un disco e l’altro. Se non hai vissuto davvero certe cose, se non dici la verità, non puoi portarle sul palco. La mia è un’altra generazione, quella di chi non posta, non fa storie, perché non siamo nati con quel modo di comunicare. Non sono capace di dire la mia su tutto, su ogni tema, e nemmeno credo sia necessario sentire sempre l’opinione di Tiziano Ferro su qualsiasi cosa. Questo disco è tutto vero, è la mia quotidianità messa dentro un album».

Quello di SONO UN GRANDE è un nuovo Ferro, ispirato e profondo, leggero e pronto a mettersi in gioco con la cosa che lo ha sempre guidato: l’amore per la musica. Nel corso dell’intervista a RTL 102.5, Tiziano Ferro racconta il percorso di profondo cambiamento che lo ha portato alla scrittura di questo nuovo lavoro discografico: «È una nuova fase della mia vita. Sono cambiate tante cose, e i cambiamenti, a volte, bisogna proprio farli. C’è quel grado di difficoltà che devi saperti imporre, perché se entri troppo nella tua zona di comfort, in quel posto dove ti muovi con sicurezza, finisci per scrivere, pensare e proporre idee che sai già funzioneranno. Invece, quando cambi tutto, e io ho cambiato molte cose, inevitabilmente ti scontri con te stesso. Ho litigato con me, e per riuscire a cambiare davvero ho dovuto cambiare anche la stanza intorno a me. Senza quel margine di difficoltà, non avrei saputo dove mirare. A volte, stare un po’ male fa anche bene, perché è proprio in quei momenti che capisci di avere bisogno di maggiora cura di te stesso. Sono molto a contatto con ciò che succede, non mi piace filtrare le cose».

LA TRACKLIST

Dopo il successo del primo estratto Cuore rotto, il brano che ha segnato il ritorno di Tiziano Ferro dopo 3 anni di silenzio discografico e che dal debutto non ha mai lasciato le prime posizioni della classifica dei brani più programmati dalle radio italiane, è da oggi in rotazione radiofonica il nuovo singolo Fingo&Spingo.

Oltre a Cuore rotto e Fingo&Spingo, SONO UN GRANDE contiene altre 9 tracce inedite.

Questa la tracklist completa:

1. Sono Un Grande

2. Fingo&Spingo

3. Cuore Rotto

4. Milite Ignoto

5. Ti Sognai

6. Gioia

7. Quello Che Si Voleva

8. L’Amore è Re

9. 1-2-3

10. Le Piace

11. Meritiamo Di Più

A queste si aggiunge come bonus track per le versioni CD e Vinile “Tra le mani un cuore”, il brano scritto da

Tiziano Ferro, Nek, Marta Venturini e Giulia Anania che Massimo Ranieri ha portato in gara all’ultimo Festival

di Sanremo.





IL TOUR STADI26

Tiziano Ferro tornerà live con STADI26. Il tour, che ha già venduto oltre 300.000 biglietti, è prodotto e organizzato da Live Nation e vedrà l’artista esibirsi in dodici date negli stadi delle principali città italiane.

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

7 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

28 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo



