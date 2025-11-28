Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “L’idea di fare un album sulla casa ce l’avevo da qualche anno e ora finalmente è uscito il disco. Sto già lavorando ai live, vivremo le emozioni di sempre”

Tommaso Paradiso è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Casa Paradiso”, il nuovo attesissimo progetto discografico, rilasciato oggi. È con questo album che il cantautore romano torna a casa e raccoglie nel suo luogo musicale tutto ciò che conta: storie, nostalgie, archivi emotivi e desideri, condensati in 10 canzoni che suonano come stanze abitate. Annunciato da un trailer cinematografico ed emozionale con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, “Casa Paradiso” apre il suo percorso con i singoli e videoclip che l’hanno anticipato, “Lasciamene un po’” e “Forse”. Da lì il viaggio prosegue con “Tornare a casa”, chiave di lettura del disco, e si distende in traiettorie leggere come “Goditela” e “Comunque splendido”. Una dimensione più energica e collettiva trova spazio in “70.000 voci”, “Citofonare Paradiso” e “Non mi va”, mentre “Ma come fanno i rapper” – unico featuring del disco, quello con Setak — ha il tono spontaneo di una chiacchiera tra amici. “Spettacolo” chiude l’album e lo riporta su un piano più intimo e da pellicola. Ai microfoni di RTL 102.5, Tommaso Paradiso ha raccontato: «Ieri sera c’è stata una cena in occasione dell’uscita del disco ed è stata davvero bella. Eravamo una sessantina e c’erano molti amici, come Emma, Olly, Juli e Calcutta. Ci siamo messi a suonare con la chitarra a fine serata e abbiamo cantato molto. L’idea di fare un disco che parlasse del tema della casa in generale, inteso non solo come mura domestiche ma come luogo dell’anima e di persone a cui vuoi bene, è nata due o tre anni fa. Quindi, quest’album ha una vita abbastanza lunga da quando l’ho iniziato a scrivere».

INSTORE E LIVE

Per celebrare l’uscita del nuovo album, Tommaso Paradiso torna a incontrare i fan dal vivo con tre speciali appuntamenti instore: sabato 29 novembre a Roma presso la Feltrinelli di Largo di Torre Argentina alle ore 17:00, domenica 30 novembre a Milano presso la Feltrinelli di Piazza Piemonte alle ore 18:00, e giovedì 4 dicembre a Napoli presso la Feltrinelli di Piazza Giuseppe Garibaldi alle ore 18:00. Inoltre, “Casa Paradiso” sarà presentato dal vivo in occasione del tour “TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026”, prodotto da Live Nation, che nella primavera del prossimo anno toccherà tutta Italia. Al via il 15 aprile con la data zero al PalaBigot di Gorizia, Tommaso Paradiso arriverà il 18 e 19 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino, il 25 aprile all’Unipol Arena di Bologna, il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e il 30 aprile al Palapartenope di Napoli. «Sto già pensando allo spettacolo e alle date live: stiamo lavorando sia alla scaletta che a realizzare uno show diverso rispetto ai precedenti. Sempre confermata la stessa band, con cui suono da anni, composta da una decina di ragazzi e ragazzi. Sono molto contento, saranno le emozioni di sempre» ha svelato Tommaso Paradiso in diretta su RTL 102.5.



