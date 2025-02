TONY EFFE, LA CARRIERA DA SOLISTA

È Untouchable l’album con cui Tony Effe inaugura la sua carriera solista: all’interno non mancano i compagni di una volta, con le collaborazioni, tra gli altri, di Side Baby, Pyrex e Wayne Santana. Ma il golden year del trapper romano è il 2024, con l’uscita di Icon, che chiude l’anno conquistando il primato di disco più venduto.

I dodici mesi di successi discografici si chiudono però con il Capodanno Gate e l’esclusone dell’artista dal concerto di fine anno della Capitale organizzato al Circo Massimo, a cui Tony Effe ha risposto organizzando un contro-evento al Palazzo dello Sport, sold out in pochi giorni. Sul palco, preceduto da Naska, Capo Plaza, Lazza e Bello Figo, si presenta con addosso la fascia di Primo Cittadino, conquistando la Capitale.

TONY EFFE, A SANREMO CON IL BRANO DAMME NA MANO

Da Sindaco a difensore della tradizione romana il passo è breve. Nonostante le polemiche e le preoccupazioni del pubblico intorno alla partecipazione dell’artista al Festival, attenzionato per i testi di alcune sue canzoni, Tony Effe si presenta a Sanremo 2025 con il brano “Damme ‘Na Mano”, uno stornello in chiave moderna che strizza l’occhio a Quanto sei bella Roma.

“Per me è una canzone personale, c’è della romanità, è romantica e passionale”, ha raccontato il trapper. E ancora: “Damme na mano parla sicuramente di Roma, che può essere vista sia come una città, sia come una donna; è una canzone personale, passionale e parla di amore e di tante altre cose.. Se fosse una foto io vedrei una donna seduta in piazza Madonna dei Monti”.