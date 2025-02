Tony Effe per la prima volta al Festival di Sanremo: “Ho un’energia positivissima, ho scommesso non solo su Gaia, ma anche su Olly, Achille Lauro e me stesso” Photo Credit: Bogdan Chilldays

Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe, si prepara al suo esordio al Festival di Sanremo, con il brano “Damme ‘na mano”. Questa sera, infatti, calcherà per la prima volta il palco dell’Ariston e, ospite sul Radio Truck di RTL 102.5 a Sanremo, in compagnia del Conte Galè, di Fabrizio Ferrari, Paola Di Benedetto e Virginia Tschang, Tony Effe ha raccontato le sue sensazioni in vista della prima serata della settantacinquesima edizione del Festival della canzone italiana: «Sta andando bene, sono molto carico, ho un’energia positivissima, mi sembra molto allegro e sono tutti simpatici. La mia canzone sarà diversa da ciò che ci si aspetta. Diciamo che bisogna sempre evolversi da quel punto di vista e io cerco di farlo, alcune volte ci riesco, altre no. Io mi esibirò come diciassettesimo e il 17 è il mio numero fortunato, ce l’ho anche tatuato. Serviva un po’ di romanità a Sanremo, così abbiamo portato i maritozzi e le polpette con “Dammè da magnà”». Si tratta di un chiosco di street food romano in via Imperatrice 37, a Sanremo, ideato dal content creator Ruben Bondì e da Tony Effe. «La scenografia dell’Ariston è molto bella. Il teatro non è così grande, ma la prima cosa che ho notato sono gli affreschi sul soffitto e mi sono interessato su chi li avesse realizzati. Al Fanta Sanremo parto bello avvantaggiato, per chi non mi avesse in squadra peggio per voi» ha aggiunto il cantante.





Il duetto con Noemi

Il Festival di Sanremo è alle porte e una delle serate più attese è quella dei duetti e cover, che si terrà venerdì 14 febbraio. Da quest’anno, i cantanti in gara potranno duettare tra di loro nella serata cover e verrà decretato un vincitore della serata, senza influire sulla classifica generale. Tony Effe ha deciso di cogliere questa opportunità: «Nella serata dei duetti, volevo portare Califano e sapevo che anche Noemi aveva questa intenzione, così ci siamo sentiti. Ho sfruttato l’occasione».





Le scommesse di Tony Effe

In uno dei suoi ultimi brani, intitolato "Pezzi da 100" e in collaborazione con Kid Yugi e Sick Luke, Tony Effe canta “Vado all’Ariston, faccio felice mamma. Metto 50k sulla vittoria di Gaia”, sostenendo l’amica e collega Gaia, con la quale ha collaborato nel brano “Sesso e Samba”. Ai microfoni di RTL 102.5, Tony Effe ha aggiunto: «Non ho puntato tutto su Gaia, ho diviso i soldi su diverse persone: Olly, Achille Lauro, Gaia e anche me stesso. Non ho puntato per tutti sul vincitore, alcuni sul fatto che arrivino sul podio».