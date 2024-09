TORNATE A CASA LE FRECCE TRICOLORI: FINITO IL TOUR IN NORD AMERICA

Dopo un variegato tour che ha portato la pattuglia acrobatica più celebre d'Italia in Nord America , le Frecce Tricolori sono rientrate in Italia. Nella base militare di Istrana. In provincia di Treviso, la cerimonia per dare il bentornato alle Frecce. La base di Istrana è sede del 51esimo Stormo, reparto addetto alle attività di interdizione aerea e di difesa aerea con i propri velivoli Eurofighter Typhon.





TOUR NORDAMERICANO

Durante i mesi estivi, la Pattuglia Acrobatica dell'Aeronautica ha visitato infatti i luoghi più iconici del Canada e degli Stati Uniti, alcuni mai sorvolati prima dalle Frecce Tricolori, a 32 anni dal tour Columbus del 1992, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell’America.





SVELATA UNA NUOVA FRECCIA TRICOLORE

Un evento nell'evento è stato rappresentato dalla presentazione del nuovo velivolo che farà parte della Pattuglia Acrobatica. Un M346 di Leonardo, vero e proprio gioiello della tecnologia italiana, disegnato da Pininfarina, svelato per la prima volta a Istrana. Emozioni, eleganza e Made in Italy sono i concetti che la nuova livrea del velivolo, incarna e suscita.Un Rinascimento del Tricolore, il senso della creazione di questo mezzo, ha spiegato il direttore generale di Pininfarina Italia, Silvio Angori. La cerimonia è stata scandita poi dai riconoscimenti tributati ai piloti della Pattuglia Acrobatica, definiti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, "fonte di ispirazione per i tanti giovani che sognano di volare alto" . Mentre il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato: "Sono accanto a voi oggi, in questo momento felice. Ma lo sono stato anche nei momenti di difficoltà" . Crosetto ha ricordato come i tempi attuali impongano un potenziamento dell'impegno della Difesa. E all'equipaggio della Pattuglia Acrobatica ha ricordato la specificità di questo ruolo: "Voi non siete come il resto della Difesa" , ha detto il Ministro, 'Voi avete la responsabilità e l'orgoglio di rappresentare l'Italia". Un concetto, questo che è ritornato più volte anche nell'intervento del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Carlo Goretti, 'padrone di casa' a Istrana.