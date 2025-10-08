Tragedia a Sesto San Giovanni, uomo di 71 anni si toglie la vita gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto

Nicolò Pompei

08 ottobre 2025, ore 17:00

E' accaduto alle 9:15 di questa mattina. L'uomo viveva da solo e non aveva figli

Una vera tragedia quella avvenuta questa mattina a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Un uomo di 71 anni è morto dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. Il suo nome era Letterio Buonomo, viveva da solo, non aveva figli ed era divorziato. Prima di compiere l’estremo gesto ha lasciato un bigliettino d’addio, "non ce la faccio più", poche parole ma piene di dolore e stanchezza.


LA DINAMICA E I SOCCORSI

Alle 9:15 del mattino, appena l’ufficiale giudiziario ha bussato alla sua porta, è uscito in balcone e si è lanciato nel vuoto, dal sesto piano. Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, l’uomo doveva essere sfrattato dall’abitazione in cui viveva in affitto. Sembra che da mesi non pagasse il canone e che più volte nell’ultimo periodo l’ufficiale giudiziario si fosse presentato alla sua porta. Stamattina lo sfratto doveva diventare esecutivo, tanto che sul posto era presente anche la polizia oltre al proprietario di casa. Sul posto è arrivato il 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo che è morto sul colpo. 

