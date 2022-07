Tragedia alla stazione ferroviaria di Riccione, due ragazze travolte da un treno dell'Alta velocità in transito

Sono ancora tutte da comprendere le circostanze in cui sono morte due ragazze alla stazione di Riccione, travolte da un treno Alta Velocità in transito diretto a Milano mentre stavano attraversando i binari. La polizia ferroviaria sta effettuando tutti gli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica. Nel frattempo il traffico dei treni è rimasto sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona. Per ovviare all’interruzione sono stati predisposti servizi sostitutivi ai treni regionali con alcuni autobus.

La dinamica

Tutto è avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. Secondo le prime testimonianze, raccolte dalla Polfer in collaborazione con gli uomini della Questura, le due giovani, di cui non si conoscono le generalità, sarebbero state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari barcollando. Forse un gesto imprudente, forse un litigio, forse un tentativo di suicidio con una delle due che tenta di fermare l’altra e l’epilogo drammatico per entrambe. Su questo lavorano gli investigatori che sono anche riusciti a recuperare il telefono di una delle due ragazze e che potrebbe esser utile per ricostruire i loro ultimi minuti di vita. Un ulteriore aiuto potrebbe arrivare dalle riprese delle telecamere di sicurezza dello scalo che potrebbero aver catturato gli istanti immediatamente precedenti alla tragedia.

Traffico ferroviario in tilt

Il fatto ha provocato enormi disagi alla Stazione di Riccione, in una giornata in cui sono migliaia le persone che si stanno spostando per le ferie. Si sono registrate code alle biglietterie per chiedere informazioni o cambiare biglietti, persone in fila vicino ai binari in attesa dei treni. Sul tabellone sono stati indicati ritardi fino a 240 minuti per due treni AV in direzione Milano e altri con ritardi superiori ai 60 minuti. Dal piazzale continuano a partire i trasferimenti sostitutivi in bus verso Cattolica e le Marche. Sono segnalate anche navette private per il trasferimento alla stazione di Bologna.