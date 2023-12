Molta politica ma soprattutto tanto sport e intrattenimento sui social per gli italiani

C’è molta politica, ma soprattutto intrattenimento e sport tra i temi sui quali gli italiani amano confrontarsi sui social e su internet . Almeno secondo il rapporto “2023 – un anno di web e social network”. realizzato da SocialData in esclusiva per Adnkronos. Lo studio prende in esame il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 dicembre dell’anno in corso e analizza le conversazioni circolate sulla rete.

Sport e intrattenimento

A guidare la classifica dei temi più amati dagli italiani sui social ci sono proprio lo sport e l’intrattenimento con 345 milioni di conversazioni rilevate. Non sorprende, dunque, che l’evento su cui ci si è confrontati di più sia il Festival di Sanremo (con 707mila conversazioni registrate) seguito dallo scudetto del Napoli (495 mila) e la finale di Champions persa dall’Inter contro il Manchester City. Da notare come il gossip giochi ancora un ruolo fondamentale nel suscitare gli interessi degli italiani: tra gli argomenti più discussi ci sono stati infatti le separazioni di Totti-Blasi e Bonolis-Bruganelli, ma anche l'eredità ricevuta da Marta Fascina e le rivelazioni contenute in 'Spare', il libro del principe Harry.

I personaggi

Analizzando la ricerca commissionata da Adnkronos si scopre che tra i personaggi televisivi più interessanti tra gli italiani c’è Fabio Fazio, il più citato con 303mila conversazioni, ma anche che Fedez batte Chiara Ferragni: il rapper è stato citato 318mila volte, contro le 281mila della moglie, probabilmente con un notevole incremento in queste ultime settimane per il “caso Pandoro” che ha coinvolto l’influencer. Tra gli sportivi prevalgono i personaggi legati al mondo del calcio: Lionel Messi (848mila), Romelu Lukaku (304mila) e Luciano Spalletti (298mila)

La politica

Interessante il dato che riguarda anche i politici. La presidente del consiglio Giorgia Meloni è la più citata ( 1,1 milione), seguita da Matteo Salvini (851mila) e da Matteo Renzi (409mila). Il nome della premier è stato anche quello in grado di generare più interazioni: oltre 248 milioni. Dietro di lei Matteo Salvini (69 milioni ) ed Elly Schlein (47,4 milioni). Attilio Fontana è invece il governatore più citato su web e social nel 2023 (289K). Il presidente della Regione Lombardia stacca Stefano Bonaccini (195K) e Vincenzo De Luca (110K).